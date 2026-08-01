“Publicamos un post que no debió existir”: las disculpas por la polémica de oferta de Andrés Bilbao

El empresario Andrés Bilbao, conocido por ser uno de los fundadores de Rappi, fue criticado recientemente tras compartir una oferta en la buscaba un cineasta o profesional audiovisual para que trabajaran de forma gratuita en 30X, un programa de formación ejecutiva y escuela de negocios para fundadores y directivos.

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Bilbao explicó en su momento que buscaban a “alguien con hambre de aprender. Y ganas de crecer a lo bestia. Si sos estudiante, practicante o querés intentarlo, leé esto”. El empresario aseguró que el cargo era para crear contenido en las redes sociales, pero agregando “ojo, esto no es pago. Si estás arrancando y te sirve más el portafolio que la plata ahorita mismo”.

La “oferta laboral” fue criticada en redes sociales por brindar un cargo profesional no pago. Este sábado Bilbao compartió un video pidiendo disculpas. “Hace un par de días la cagamos. Lo que hicimos fue absolutamente indefendible y el post que ustedes vieron no tiene ningún tipo de defensa (...) Hay vainas que son indefendibles y esta es una de esas, y por eso uno tiene que salir y dar la cara”, comenzó diciendo.



Bilbao indicó que la publicación es 100 % su responsabilidad. “Esta oferta no la decidí yo directamente, pero eso no me quita la responsabilidad. En Colombia y América Latina hay un poco de gente que sufre y trabaja duro por llegar a fin de mes, como para que ahorita vengan a decirles que tengamos unas a decirles que tienen que trabajar gratis”, explicó.



El empresario añadió que a todo el mundo se le debe remunerar el trabajo y aseguró que la “funada” que recibió tras la publicación de la oferta hizo que una parte de él estuviera contenta. “Así a mí me crucifiquen hay un poco de gente por ahí que no le paga a sus empleados o les paga muy mal y está cagada del susto. Hay unos que escriben posts como el que escribimos nosotros y hay otros que piensan así también, y con todo esto al menos que salga algo bueno para la sociedad, haya unos puntos de discusión más fuertes y haya mucha gente que entienda que el trabajo se debe pagar, todo el trabajo se debe pagar”.

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Por último, Bilbao felicitó a quienes lo criticaron: “Les recuerdo lo que hicimos es indefendible y como es nuestra misión, mi compromiso y el de todo nuestro equipo es trabajar para mostrar que emprender y hacer empresa es espectacular y puede ser maravilloso para toda la sociedad”. Añadió que entregarán 15.000 dólares a una escuela de cine para generar becas.

Publicamos un post que no debió existir. Asumo la responsabilidad y les pido disculpas. Contexto adicional: - En 30X hoy en día todos los cargos son pagos y siempre lo serán.

- En pro de tomar acciones de reparación decidí donar 15 mil dólares a una institución educativa de… pic.twitter.com/fQjBLJk6z9 — Andres Bilbao (@ahbilbaoo) August 1, 2026