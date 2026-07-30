¿Cuándo empieza Coffee Master 2026? Bogotá tendrá una nueva ruta de café en agosto

Bogotá se prepara en agosto para una nueva edición de Coffee Master, un evento que reunirá a cafeterías, baristas, productores y consumidores alrededor del café de especialidad. La iniciativa se desarrollará del 5 al 17 de agosto en establecimientos de la capital y algunos municipios de la Sabana, con una ruta que permitirá conocer diferentes preparaciones elaboradas con café colombiano y diferentes propuestas creadas para convertirse en "la estrella Coffee Master" de este año, según indicaron sus organizadores.

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Durante 12 días, "varias ciudades de Colombia se convierten en una ruta de bebidas increíbles, donde las tiendas de café especial y sus baristas elites sacan sus mejores creaciones". Son más de 50 establecimientos los que participarán este año en el recorrido; mientras que asistentes podrán visitar las cafeterías vinculadas, conocer las propuestas creadas por los baristas y votar por las preparaciones que consideren más destacadas.



¿Cómo funcionará la participación del público en Coffee Master 2026?

La organización contempla una ruta de participación que reunirá propuestas de autor, competencias entre baristas y experiencias alrededor del café colombiano durante el desarrollo del evento. Entre los puntos destacados de esta edición se encuentran:



Bebidas de autor: cada cafetería participante presentará una preparación creada especialmente para la ruta.

cada cafetería participante presentará una preparación creada especialmente para la ruta. Recorrido cafetero: los asistentes podrán visitar diferentes establecimientos y conocer nuevas propuestas de café de especialidad.

los asistentes podrán visitar diferentes establecimientos y conocer nuevas propuestas de café de especialidad. Competencia de baristas: profesionales de la barra participarán con sus técnicas y conocimientos en la creación de bebidas.

profesionales de la barra participarán con sus técnicas y conocimientos en la creación de bebidas. Conexión con la cadena cafetera: el evento busca visibilizar el trabajo de productores, tostadores y demás actores vinculados al café colombiano.

Las personas interesadas en participar podrán consultar el listado y la ubicación de las cafeterías participantes a través de los canales oficiales del evento. Durante las fechas establecidas, los visitantes podrán recorrer los establecimientos, probar las bebidas creadas para la competencia y seleccionar sus favoritas. Cada participante tendrá la posibilidad de registrar sus votos para elegir las cinco preparaciones que más le hayan gustado. Estos resultados harán parte de la elección de la propuesta ganadora de la edición 2026.

Entre las opciones que harán parte del recorrido estarán métodos tradicionales como espresso y cafés filtrados, además de preparaciones frías como cold brew y recetas desarrolladas por cada equipo de baristas. Algunas propuestas combinarán el café con elementos como frutas, cacao, especias, semillas, hierbas y productos lácteos, entre demás ingredientes para "disfrutar de las mejores y más destacadas tiendas de cafés especiales".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co