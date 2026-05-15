Valentina, del Desafío Siglo XXI, reveló cómo está con Lucho, Rata y Gero: "Me bloqueó"

Desde su salida de la competencia más exigente de la televisión colombiana, la vida de Valentina Benincore ha dado un giro de 180 grados. En una entrevista exclusiva para el videopodcast Lo Más Viral, la exparticipante del Desafío Siglo XXI abrió su corazón para revelar detalles inéditos sobre su presente, el estado de sus relaciones con sus excompañeros y los ambiciosos proyectos que lidera actualmente.



¿Cómo está su relación Rata?

Uno de los momentos más comentados de su paso por el reality fue el desenlace de su participación junto a su pareja de competencia, Rata, especialmente el incidente que les costó la Copa del Desafío. Valentina asegura que todo fue consecuencia de un momento en el que ninguno de los dos pensó en las consecuencias y terminaron sancionados, perdiendo la ventaja que llevaban.

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La exdesafiante recuerda que intentó manejar la situación con los televidentes que les pidieron dinero para ayudarlos a llegar, pero fue muy tarde y el incumplimiento a las normas ya estaba hecho. "Yo sabía que nos iban a penalizar", asegura y recuerda que cuando "nos dijeron 'No Zambrano ya pasó el peaje'. Yo dije 'Aquí nos quedamos'".

A pesar de ese trago amargo, su relación actual con Rata es excelente y llena de cariño. Valentina revela que hablan todos los días y bromeó sobre el presente del competidor: "Él está superbien cada vez más lindo... el chico está dándola toda, está soltero muchachas".



"Me bloqueó de WhatsApp"

Por otro lado, con quien las cosas no terminaron tan bien fue con Lucho, otro exdesafiante con el que Valentina sostuvo una relación sentimental en una parte del programa. Sin embargo, las cosas terminaron mal cuando ella salió de la competencia y se dio cuenta que él también tuvo acercamientos con Maria C, otra participante.



"Él salió y me dejó un mensaje por WhatsApp y me bloqueó... me dijo que por qué dices todo eso, que es que yo soy una mentirosa", cuenta en la entrevista. Ante esto, la bailarina ha decidido cerrar ese capítulo con total madurez y una pizca de sarcasmo: "Decidí ignorarlo, seguir peleando con una persona que no está el mismo coeficiente mío entonces prefiero como dejarlo ahí".



Y de esa misma manera ha reaccionado ante otras personas que, de una u otra forma, hicieron parte de su historia en el Desafío. Sobre Maria C responde que "no opino nada, nunca tuve una cercanía con ella, nunca me cayó bien... afuera me di cuenta de que es la misma persona que pensaba". Mientras que sobre ese "casi algo" que salió a hablar de ella mientras estaba en la competencia cierra diciendo: "De las energías que no quiero tener en mi vida no me gusta hablar".



Las amistades que le dejó el Desafío

Valentina asegura que el Desafío Siglo XXI le dejó amistades profundas, especialmente con Rata, Gero e Isa. Valentina se mudó recientemente a Medellín, donde Isa le brindó un espacio en su casa mientras se establecía sola.

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Con Gero, la relación es de hermandad. "Gero me ha enseñado demasiadas cosas. Para él todo viene desde el amor". Ambos trabajan juntos, tienen la misma mánager y han lanzado un podcast titulado 'Se queda entre hermanas'. Además de ellos, mantiene afinidad con Manuela, pero reconoce que con el resto de los participantes la relación se ha enfriado debido a que no comparten los mismos enfoques o proyectos actuales.

Actualmente, Valentina está volcada en su carrera como bailarina y creadora de contenido. Su sueño máximo es bailar profesionalmente con artistas de la talla de Aria Vega. El próximo mes, lanzará su propia línea de merchandising y un producto desarrollado en laboratorio.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co