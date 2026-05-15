Shakira emocionó a periodistas de Noticias Caracol con tierno mensaje durante entrevista en vivo

En una mañana que quedará marcada en la agenda informativa de Noticias Caracol, Shakira protagonizó un momento tan cercano como inolvidable durante su entrevista en vivo. Más allá del esperado anuncio musical, la artista barranquillera sorprendió con un gesto especial: un mensaje lleno de cariño dirigido directamente a los periodistas, que desató emoción en plena redacción.



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Desde el inicio de la conversación con Rafael Lamus, jefe de Show Caracol, la cantante dejó claro que su conexión con Colombia sigue intacta. Con humildad y gratitud, respondió al recibimiento: “Muy contenta de poder compartir este momento con ustedes, con mi gente en Colombia, con toda mi familia colombiana”, expresó Shakira.

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La artista no solo habló de su nuevo lanzamiento musical vinculado al Mundial, sino que profundizó en el impacto social de su proyecto, destacando la educación como eje central. “Esta canción tiene un propósito… la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades para que sean los campeones del mañana”, afirmó, evidenciando su compromiso con causas sociales a través de su fundación.



Shakira, entre la música y el propósito

Durante la conversación, la cantante también resaltó el alcance global de su nuevo proyecto ligado al Mundial, explicando que no se trata solo de entretenimiento: “Yo estoy donando el 100% de mis regalías al fondo de educación… cada vez que la gente escuche la canción va a estar aportando”, señaló. En su intervención, dejó ver su visión de impacto colectivo: “Creo que es un esfuerzo común… tenemos que ponernos de acuerdo en lo más importante, que son nuestros niños”.



Shakira dio emotivo mensaje a periodistas de Noticias Caracol

Sin embargo, el momento más emotivo llegó en la recta final, cuando la transmisión captó la reacción de los periodistas en el set. Visiblemente conmovida, Shakira rompió el formato tradicional de entrevista para dirigirse directamente al equipo: “Los quiero mucho, los amo”, dijo entre sonrisas, mientras en la redacción se vivía un instante poco habitual de emoción colectiva.

El gesto no fue improvisado: la artista venía hilando un discurso profundamente agradecido hacia Colombia. Instantes antes, había dedicado palabras cargadas de afecto al país: “Colombia es mi vida. Son mi familia, son mi fuerza… gracias por acompañarme, gracias por darme tantos ánimos cuando los necesito”.



Shakira también compartió reflexiones sobre su carrera y los hitos que la han conectado con eventos globales como el Mundial. Con una mezcla de sorpresa y gratitud, comentó: “No me lo puedo creer que esto esté pasando otra vez… la vida está llena de sorpresas”. Incluso adelantó ideas creativas para su presentación, pensando en involucrar a su público: “¿Por qué no escoger a algunos niños para que vengan a bailar conmigo en la final? Aquí todo es posible”.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL