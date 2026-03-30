“Mero chisme”: lo que dijo el influencer Yeferson Cossio tras ser relacionado en el caso de Avianca

La aerolínea Avianca informó a través de un comunicado que interpondrá acciones legales contra un famoso influencer que afectó la calma y seguridad durante un vuelo. Aunque la empresa no reveló ningún nombre, el reconocido creador de contenido Yeferson Cossio hizo referencia a esta noticia.



Y es que este 29 de marzo, la aerolínea hizo público un episodio que ocurrió en uno de sus aviones el pasado 11 de marzo. Según la empresa, un influencer tuvo un comportamiento disruptivo cuando estaba a bordo del vuelo AV46, que cubría la ruta Bogotá-Madrid. Y es que esta persona habría usado “un artefacto generador de olor químico”. Esto ocurrió cuando el avión estaba sobrevolando el océano Atlántico y estaba lejos de tierra.

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Por ese motivo, dijo Avianca, la aerolínea decidió terminar el contrato de transporte con la persona y cancelar su trayecto de regreso. De igual forma, anunció que interpondrá acciones legales contra el sujeto. La decisión de Avianca obedece a la violación de dos numerales del contrato, que fueron incumplidos en el momento cuando la persona afectó la seguridad, comodidad, orden y disciplina dentro del avión. Cabe decir que otro agravante de la situación es que la aeronave es un espacio completamente cerrado y con un sistema de presurización que recircula el aire por toda la cabina.



Esto dijo Yeferson Cossio

El influencer colombiano Yeferson Cossio hizo una publicación en sus historias después de que se hiciera público este hecho. Y es que varias personas han comentado en una de sus más recientes fotos en Instagram, en la que se le ve a Cossio en un festival de música electrónica junto a su pareja sentimental, con mensajes que lo señalan de estar relacionado con el incidente que ocurrió en el vuelo AV46.

Con un mensaje simple, Cossio respondió a los señalamientos en sus historias: “Ah, ¿cómo así? Yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme. Vea qué bueno”. El influencer no nombró puntualmente a la empresa y no emitió más respuestas.



¿Quién es Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio, de 31 años de edad, es un empresario e influencer que tiene cerca de 33 millones de seguidores entre las plataformas de Instagram y TikTok. En redes se ha vuelto famoso por su contenido de entretenimiento, entre los que hace bromas pesadas y retos. También hace gala de los lujos que tiene y muestra obras sociales.



María Paula Rodríguez Rozo

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