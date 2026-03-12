Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection | RESEÑA: Un JRPG que reinventa la cacería de monstruos

Durante años, la saga Monster Hunter se ha caracterizado por su enfoque en la cacería de criaturas gigantes con combate en tiempo real. Sin embargo, la subserie Stories ha explorado una ruta diferente: transformar ese universo en un RPG por turnos con énfasis narrativo y un vínculo más cercano con los monstruos. Con Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, ese concepto alcanza su versión más ambiciosa hasta ahora.

En esta entrega tomamos el rol del príncipe o princesa de Azuria, un reino próspero que está al borde de la guerra con la nación vecina de Vermeil. Las tensiones entre ambos territorios aumentan cuando una misteriosa amenaza conocida como el Encroachment comienza a cristalizar el entorno y a los propios monstruos. En lugar de presentar un conflicto simplista entre buenos y malos, el juego plantea un panorama más complejo donde ambas naciones enfrentan una crisis ambiental que afecta a todo el ecosistema.

Ese enfoque ya marca una diferencia frente a muchos RPG tradicionales. El conflicto político, la degradación ambiental y las consecuencias de las decisiones humanas están presentes desde el inicio, lo que ayuda a construir una narrativa más matizada.



Una historia con personajes que sí importan

Uno de los puntos más fuertes del juego es su elenco. A lo largo de la aventura el protagonista se rodea de varios compañeros con historias propias que se desarrollan durante la campaña.



Entre ellos destaca la princesa Eleanor de Vermeil, quien decide entregarse voluntariamente a Azuria para evitar una guerra mientras se busca una solución para el Encroachment. Su personaje sirve como puente entre ambos reinos y humaniza a la nación rival, mostrando que el conflicto no es simplemente una disputa territorial.

Otros miembros del equipo también reciben espacio para crecer. Kora, una ranger marcada por la pérdida de su esposo, y Thea, una novata que intenta demostrar su valía, aportan matices emocionales al grupo. Incluso el clásico Palico —las mascotas felinas icónicas de la saga— tiene momentos narrativos relevantes.

El resultado es una historia que combina momentos épicos con otros más personales. No llega al nivel filosófico de RPG narrativos como Clair Obscur: Expedition 33 o Metaphor: ReFantazio, pero sí ofrece escenas memorables y un clímax muy potente.

Eso sí, la narrativa no es perfecta. Algunos capítulos se ven interrumpidos por misiones secundarias que aparecen en bloque y frenan el ritmo cuando la historia estaba ganando intensidad.

Un mundo grande y lleno de biomas

El viaje lleva al jugador por múltiples regiones, cada una con su propio ecosistema, criaturas y personajes. Al igual que en los juegos principales de Monster Hunter, estos escenarios funcionan como mapas amplios llenos de recursos, secretos y monstruos.

Cada zona se siente casi como un mini RPG dentro del juego principal. Hay misiones, actividades opcionales y sistemas de progresión que invitan a quedarse más tiempo explorando.

Uno de los elementos clave del diseño es la exploración de guaridas de monstruos para obtener huevos. Estos se incuban para obtener Monsties, las criaturas que acompañan al jugador en combate.

A diferencia de otros RPG donde capturar criaturas puede volverse repetitivo, aquí el proceso es ágil: las guaridas son pequeñas y se recorren rápido, lo que mantiene un buen ritmo de juego.

Combate por turnos con ADN Monster Hunter

El sistema de combate es posiblemente el mayor logro del juego. Aunque se basa en turnos, mantiene la esencia estratégica de la saga principal.

Las peleas no son encuentros rápidos. Incluso enemigos comunes pueden convertirse en batallas largas donde hay que analizar patrones, explotar debilidades y administrar recursos.

El sistema central funciona con una lógica similar a piedra-papel-tijera: ataques de velocidad, poder y técnica se contrarrestan entre sí. Sin embargo, esa base se complementa con varias capas adicionales:

debilidades elementales

partes del cuerpo que pueden romperse

habilidades especiales

ataques combinados

monturas de Monsties

Los combates más intensos ocurren contra los llamados Feral Monsters, criaturas corrompidas por el Encroachment. Estas versiones más poderosas pueden castigar errores tácticos con contraataques devastadores.

Derrotarlas no solo es un desafío, también desbloquea nuevas opciones de progreso y bases donde gestionar al equipo.

Monsties y personalización profunda

Como en entregas anteriores, los Monsties son el corazón del sistema de progresión.

El jugador puede llevar hasta seis criaturas a la batalla, cada una con fortalezas, debilidades y habilidades únicas. Sin embargo, la verdadera profundidad llega con el sistema de genes.

Cada Monstie tiene nueve espacios donde se pueden insertar habilidades obtenidas durante la aventura. Estos genes pueden modificar ataques, resistencias o pasivas, lo que permite crear configuraciones completamente distintas incluso dentro de la misma especie.

Este nivel de personalización recuerda en cierta medida a sistemas de optimización vistos en juegos como Pokémon, aunque aquí se enfoca más en habilidades que en estadísticas puras.

El único inconveniente es que el proceso para transferir genes —conocido como Rite of Channeling— puede volverse tedioso cuando se trabaja con múltiples criaturas.

Restaurar ecosistemas: la mecánica más interesante

Una de las ideas más originales del juego es el sistema de restauración de hábitats.

A medida que el jugador libera monstruos de vuelta al entorno, los ecosistemas comienzan a recuperarse. Esto tiene consecuencias directas en la jugabilidad: aparecen nuevas variantes de criaturas, mejores huevos y genes más raros.

Incluso es posible introducir especies no nativas para modificar el ecosistema y generar combinaciones únicas.

También existen los llamados monstruos invasores. Estos encuentros funcionan como pequeños rompecabezas de combate donde hay que descubrir la forma correcta de ahuyentarlos.

Al eliminarlos se pueden recuperar especies en peligro de extinción, lo que refuerza el mensaje ecológico del juego.

Gráficos, sonido y presentación

Visualmente, el juego adopta un estilo más colorido y caricaturesco que la saga principal. Esto le permite transmitir un tono más ligero sin perder espectacularidad.

Las animaciones de combate destacan especialmente. Los ataques especiales —llamados Kinship Skills— son secuencias exageradas y llenas de energía que recuerdan a los invocaciones clásicas de la saga Final Fantasy.

En cuanto al sonido, la banda sonora orquestal y el trabajo de voz elevan la presentación general. Las escenas narrativas están bien dirigidas y ayudan a que los personajes se sientan más vivos.

Rendimiento en Nintendo Switch 2

En el apartado técnico, el juego funciona correctamente pero no sin algunos tropiezos.

En Nintendo Switch 2 el rendimiento suele oscilar entre 30 y 45 fps en el mundo abierto, mientras que en combates o espacios cerrados puede acercarse a los 60 fps.

El motor gráfico logra buenos paisajes y biomas detallados, aunque en ciertas zonas con mucha vegetación el rendimiento puede caer un poco.

Aun así, para un RPG por turnos estas variaciones no afectan demasiado la experiencia de juego.

Un RPG que madura la saga Stories

Después de varias entregas consideradas “spin-offs modestos”, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection demuestra que esta serie puede competir con RPG grandes del mercado.

La mezcla de exploración, combate táctico, gestión de criaturas y restauración ambiental crea un ciclo jugable muy adictivo.

Es cierto que el juego tiene algunos problemas: picos de dificultad, momentos de grinding obligatorios y sistemas que no siempre se explican bien. Pero cuando todo funciona, la experiencia es extremadamente sólida.

Conclusión: un RPG que vale la pena explorar

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection logra algo difícil: tomar la esencia de Monster Hunter y transformarla en un RPG profundo sin perder su identidad.

La narrativa sorprende, el combate es estratégico y los sistemas de personalización y restauración ambiental aportan ideas frescas al género.

Puede que algunos jugadores se frustren con el grinding del tramo final o con el rendimiento irregular en Switch 2, pero para quienes disfrutan explorar sistemas complejos y construir equipos de criaturas, este juego ofrece decenas de horas de contenido.

Para fans de Monster Hunter es una recomendación clara, pero también es una puerta de entrada sólida para quienes prefieren RPG por turnos en lugar de combates de acción.

Calificación Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection VolkGames

