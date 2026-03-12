Solasta II llega a acceso anticipado en Steam con combate táctico y campaña inicial

El género de los RPG tácticos sigue encontrando nuevas formas de evolucionar, especialmente cuando toma inspiración directa de los clásicos juegos de rol de mesa. Ese es el caso de Solasta II, la nueva entrega desarrollada por Tactical Adventures, que ya se encuentra disponible en acceso anticipado a través de Steam. Con este lanzamiento inicial, el estudio abre las puertas a los jugadores para que experimenten el comienzo de la aventura mientras el proyecto continúa desarrollándose.

El acceso anticipado marca el inicio de una etapa clave para el juego. Más allá de permitir que los usuarios exploren parte de su historia y sistemas, también busca incorporar los comentarios de la comunidad durante el proceso de desarrollo. La propuesta se basa en una combinación de combate táctico, decisiones narrativas y exploración, elementos que forman parte esencial de la experiencia inspirada en los tradicionales TTRPG de lápiz y papel.

Una campaña que comienza en Neokos

La versión disponible actualmente incluye una amplia sección inicial de la campaña, que corresponde a gran parte del Acto 1 de la historia. En esta etapa, los jugadores se adentran en el continente de Neokos, un territorio desconocido que atraviesa tensiones políticas, disputas ideológicas y conflictos relacionados con fuerzas divinas.



La narrativa gira en torno a un grupo de cuatro hermanos adoptivos que vuelven a reunirse tras la muerte de su madre. Su regreso al hogar, sin embargo, se convierte rápidamente en el punto de partida de una trama más compleja. A medida que avanzan en su viaje, los protagonistas se ven envueltos en un conflicto antiguo que involucra pactos olvidados, creencias enfrentadas y entidades sobrenaturales que influyen en el destino del mundo.



Las decisiones tomadas durante la aventura tendrán impacto en el desarrollo de la historia, lo que influirá tanto en los acontecimientos que se revelen como en las relaciones entre los personajes que acompañan al grupo.

Combate táctico basado en reglas de rol

Uno de los pilares jugables de Solasta II es su sistema de combate táctico por turnos. Este se basa en el reglamento de Dungeons & Dragons 2024, lo que introduce una estructura estratégica en la que la preparación y la adaptación a cada encuentro son factores fundamentales.

Cada combate obliga a los jugadores a evaluar el entorno, las habilidades disponibles y las características de los enemigos antes de tomar decisiones. Este enfoque busca trasladar al formato digital las dinámicas estratégicas típicas de las partidas de rol de mesa.

Durante el acceso anticipado, el progreso de los personajes tiene un límite inicial establecido en el nivel 4. Esta restricción forma parte del desarrollo gradual del título, ya que el estudio planea ampliar el sistema de progresión en futuras actualizaciones.

Amplias opciones de creación de personajes

El juego permite crear y personalizar un grupo completo de cuatro personajes. Cada integrante puede definirse mediante su apariencia, su trasfondo narrativo, rasgos de personalidad y elección de clase.

Entre las ascendencias disponibles se encuentran enanos, elfos, halflings y humanos, cada una con sus propias características dentro del sistema de juego. A esto se suman seis clases principales que ofrecen distintas formas de afrontar los combates y el progreso de la aventura.

Las clases disponibles incluyen clérigo, guerrero, paladín, pícaro, hechicero y mago, con un total de trece subclases distribuidas entre ellas. Estas variantes introducen especializaciones que cambian las habilidades y estilos de juego, permitiendo a los jugadores experimentar con diferentes combinaciones dentro del grupo.

Por ejemplo, los clérigos pueden optar por dominios enfocados en combate, vida u olvido, mientras que los guerreros pueden especializarse como comandantes o guardianes del éter. En el caso de los lanzadores de magia, las subclases abren posibilidades adicionales para adaptar el estilo de combate del equipo.

Interacciones narrativas y actuación de voz

Otro de los elementos que el estudio busca destacar es el componente narrativo. Los diálogos del personaje controlado por el jugador incluyen actuación de voz, y las conversaciones reaccionan a las decisiones tomadas durante la aventura.

Además de las interacciones principales, el juego también presenta diálogos entre los propios miembros del grupo, lo que contribuye a reforzar la dinámica entre los personajes y el desarrollo de la historia.

El elenco de voces incluye a intérpretes reconocidos dentro del sector del entretenimiento y los videojuegos. Entre ellos se encuentran Amelia Tyler, conocida por su trabajo en Baldur's Gate 3 y Hades II; Ben Starr, actor que participó en Final Fantasy XVI y Clair Obscur: Expedition 33; Devora Wilde, también vinculada a proyectos recientes del género RPG; y Ellen Thomas, conocida por su trabajo en la serie Arcane.

Exploración en un mundo dividido en hexágonos

La exploración del mundo se organiza mediante un mapa basado en hexágonos. Este sistema invita a los jugadores a recorrer distintas zonas del continente mientras descubren eventos ocultos, áreas no marcadas y encuentros inesperados.

Durante estas expediciones pueden aparecer desafíos adicionales, como jefes élite que surgen de forma aleatoria o eventos temporales que modifican la ruta del viaje. De esta forma, cada travesía puede ofrecer variaciones dependiendo de las decisiones tomadas y de los caminos elegidos.

Un proyecto ambicioso en crecimiento

Aunque Solasta II busca ofrecer una experiencia profunda desde su fase inicial, el acceso anticipado es solo el comienzo del proceso de desarrollo. El proyecto está siendo creado por un equipo central de menos de 40 desarrolladores, lo que refleja una producción relativamente compacta para un RPG de este tipo.

Según el estudio, la hoja de ruta incluye nuevas funciones y expansiones para el juego. Entre ellas se encuentran el modo multijugador y el aumento del nivel máximo de los personajes, características que se integrarán progresivamente mediante actualizaciones.

En este contexto, los comentarios de la comunidad serán fundamentales para orientar el desarrollo hacia su lanzamiento completo. Por esa razón, Tactical Adventures invita a los jugadores interesados en seguir la evolución del título a participar en sus canales oficiales y compartir sus impresiones sobre esta primera versión del juego.

Con esta etapa inicial ya disponible, el estudio comienza a construir la siguiente fase de su RPG táctico, un proyecto que busca combinar la esencia de los juegos de rol de mesa con las posibilidades del formato digital.

