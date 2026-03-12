PlayStation Plus amplía su catálogo en marzo con acción, RPG y clásicos del combate

El servicio de suscripción de Sony continúa ampliando su oferta de videojuegos para los usuarios de PlayStation. Durante marzo, el catálogo de PlayStation Plus suma una nueva selección de títulos para sus planes Extra y Deluxe, incorporando experiencias que abarcan desde combates futuristas y aventuras de rol hasta exploración cooperativa y acción táctica.

La actualización estará disponible a partir del 17 de marzo y presenta una combinación de producciones recientes, juegos aclamados por la crítica y un clásico del catálogo de lucha que se incorpora al apartado retro del servicio.

Entre los títulos más destacados se encuentran Warhammer 40,000: Space Marine 2, EA Sports Madden NFL 26, Persona 5 Royal y Blasphemous 2, cada uno con propuestas de juego distintas que reflejan la diversidad de géneros que busca ofrecer la plataforma.



Acción brutal en el universo Warhammer

Uno de los lanzamientos más llamativos del mes es Warhammer 40,000: Space Marine 2 para PS5, una entrega centrada en la acción en tercera persona dentro del conocido universo de ciencia ficción de Warhammer.



El juego pone a los jugadores en el papel de Titus, un Space Marine encargado de enfrentar enormes hordas de Tiránidos en combates intensos que combinan disparos, combate cuerpo a cuerpo y escenarios repletos de enemigos. La campaña presenta enfrentamientos a gran escala en distintos planetas, mientras que el título también incluye misiones cooperativas para hasta tres jugadores.

Además del modo PvE, el juego incorpora enfrentamientos competitivos PvP con batallas de seis contra seis, en las que cada jugador puede elegir entre diferentes clases de combatiente y desbloquear nuevas habilidades a medida que avanza.

El fútbol americano también llega al servicio

La actualización también incluye EA Sports Madden NFL 26, la más reciente entrega de la popular serie deportiva de Electronic Arts.

Esta versión introduce mejoras en la simulación del fútbol americano mediante el uso de aprendizaje automático entrenado con datos reales de partidos de la National Football League. Según sus desarrolladores, esta tecnología permite recrear estilos de juego y decisiones tácticas inspiradas en el comportamiento real de entrenadores y mariscales de campo.

El resultado busca ofrecer partidos más dinámicos y realistas, con movimientos específicos para cada jugador y situaciones que reflejan estrategias utilizadas en el deporte profesional.

El regreso de los Ladrones Fantasma

Para quienes prefieren las aventuras narrativas, el catálogo también suma Persona 5 Royal, una versión ampliada del reconocido RPG japonés desarrollado por Atlus.

En esta edición, los jugadores vuelven a asumir el papel de Joker, líder de los Ladrones Fantasma, un grupo que se infiltra en las mentes de personas corruptas para provocar cambios en sus corazones. La versión Royal incluye nuevos personajes, historias adicionales, zonas inéditas y finales alternativos que expanden la narrativa original.

El juego mantiene su distintivo estilo visual y su enfoque en la mezcla entre exploración de dungeons, combate por turnos y vida cotidiana en Tokio. A esto se suma una banda sonora ampliada compuesta nuevamente por Shoji Meguro, uno de los elementos más reconocibles de la serie.

Oscuridad y penitencia en Blasphemous 2

Otro de los títulos incluidos es Blasphemous 2, la secuela del metroidvania de estética oscura desarrollado por el estudio español The Game Kitchen.

En esta nueva entrega, el Penitente despierta en una tierra desconocida y debe recorrer un mundo lleno de enemigos grotescos, escenarios laberínticos y jefes de gran tamaño. El juego mantiene el estilo artístico inspirado en el imaginario religioso y medieval que caracterizó a su predecesor, pero introduce nuevas armas, habilidades y rutas de exploración.

La estructura permite a los jugadores decidir cómo avanzar dentro del mapa, incentivando la exploración y el descubrimiento de secretos en un entorno que combina combate desafiante y narrativa ambiental.

Más géneros dentro del catálogo

Además de los títulos principales, el catálogo de marzo también incorpora otros juegos que amplían la variedad del servicio.

Uno de ellos es Metal Eden, un shooter en primera persona ambientado en un mundo de ciencia ficción donde la protagonista, una unidad cibernética llamada Aska, se enfrenta a fuerzas mecánicas dentro de una ciudad artificial dominada por inteligencia artificial.

También se suma The Lord of the Rings: Return to Moria, una aventura de supervivencia ambientada en el universo de la obra de J. R. R. Tolkien. El juego sigue a un grupo de enanos que buscan recuperar el legendario reino subterráneo de Moria, combinando exploración, construcción y supervivencia en escenarios generados de forma procedimental.

Por otro lado, Astroneer propone una experiencia más creativa centrada en la exploración espacial. Los jugadores pueden moldear el terreno, recolectar recursos y construir bases mientras recorren distintos planetas dentro de un sistema solar abierto.

Un clásico de lucha llega al catálogo retro

Para los suscriptores del plan Deluxe, la actualización también incluye un título clásico del género de lucha: Tekken 5: Dark Resurrection.

Esta versión, originalmente lanzada en arcades y posteriormente adaptada a consolas, forma parte de la reconocida saga de Tekken. El juego ofrece múltiples modos de combate, incluyendo historia, arcade y práctica, además de minijuegos y opciones de personalización para los personajes.

Entre sus incorporaciones destacan luchadores como Lili y Sergei Dragunov, así como nuevas secuencias narrativas para varios integrantes del roster.

Un catálogo que sigue creciendo

Con esta actualización, PlayStation Plus continúa reforzando su estrategia de ofrecer un catálogo variado dentro de sus planes Extra y Deluxe. La selección de marzo combina juegos recientes, títulos reconocidos por la crítica y propuestas de distintos géneros, buscando ofrecer opciones para perfiles de jugadores diferentes.

Como ocurre con el resto del servicio, la disponibilidad de los títulos puede variar según la región y el catálogo seguirá actualizándose con el tiempo. A partir del 17 de marzo, los suscriptores podrán acceder a esta nueva tanda de juegos directamente desde su biblioteca digital.

