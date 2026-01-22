Caso talio: Zulma Guzmán se lanzó al río Támesis intentando huir, confirma fuente de Interpol

Lo que se conocía sobre la captura de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa en el estremecedor caso de envenenamiento de dos niñas con talio en Bogotá, ha dado un giro radical. Mientras las primeras versiones hablaban de un acto de desesperación personal, nuevas revelaciones periodísticas de Maria Elvira Arango, directora de Los Informantes, contradicen esta teoría: no se trató de un intento por quitarse la vida, sino de una maniobra de escape.

El mito del salto: no fue un intento de suicidio

Una fuente de la Interpol indicó que Zulma Guzmán Castro nunca intentó quitarse la vida. A mediados de diciembre, la Policía del reino Unido localizó a la acusada en el exterior. “Una muy buena fuente de Interpol me cuenta la siguiente historia. No fue verdad que a mediados de diciembre la señora Zulma Guzmán Castro... se tirara del río en un intento de suicidio. No hay tal”, afirmó María Elvira Arango a través de sus redes sociales.

El incidente ocurrió cuando los oficiales se acercaron a Guzmán, quien en ese momento portaba una maleta y un paquete. Al ser informada sobre el requerimiento judicial que pesa en su contra en Colombia por el presunto homicidio de dos menores en abril de 2025, su reacción fue inmediata: “Ella huyendo de la Policía se tiró al río”. Tras ser rescatada por los mismos agentes y evaluada en un centro hospitalario, Guzmán recibió la orden de presentarse dos días después para la notificación formal de su requerimiento de extradición. La mujer se fue para su casa y compró unos tiquetes con destino a Brasil, pero una alarma de la Interpol frustó su plan de escape y permitió su captura definitiva.



La evidencia técnica en su contra: el GPS que la vincula

Además de su fallido intento de fuga, María Elvira Arango reveló que la investigación en Colombia tiene nuevas pruebas técnicas contundentes que refuerzan la tesis de un acoso premeditado hacia la familia de las víctimas. El padre de una de las menores fallecidas tras consumir frambuesas impregnadas con dosis letales de talio, y con quien Guzmán sostuvo una relación extramatrimonial, entregó a la Fiscalía un dispositivo de rastreo satelital que vincula directamente a Guzmán con seguimientos ilegales.



El dispositivo GPS es una caja magnética diseñada para adherirse a superficies metálicas. Zulma Guzmán ingresó al parqueadero del edificio en Bogotá para internar poner el dispotivo en el carro del padre de la niña fallecida: “Intentó pegárselo en el carro, por alguna razón no pudo. El celador del edificio miró a través de las cámaras... baja, le pregunta, ella cuando ve que la están cuestionando, le responde cualquier cosa y se va del edificio, pero deja el GPS”, relató María Elvira Arango.



Este aparato cuenta con una tarjeta SIM que actualmente es objeto de análisis forense por parte de las autoridades colombianas. Se espera que el historial de ubicaciones y registros digitales almacenados en el GPS brinde una hoja de ruta clara sobre los movimientos de Guzmán previos al crimen, información útil en el caso por el asesinato de las dos menores de 15 años.