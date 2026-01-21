El dato que contradice versión de Zenaida Pava, la otra mujer mencionada en el caso talio

El complejo rompecabezas judicial por el envenenamiento con talio en Bogotá, que cobró la vida de dos menores de edad y donde la principal sospechosa es Zulma Guzmán, ha dado un nuevo giro. Zenaida Pava, señalada como la persona que habría entregado las frambuesas contaminadas al domiciliario el 4 de abril de 2025 ha sostenido públicamente su inocencia, alegando que no se encontraba en territorio colombiano para esa fecha. Sin embargo, registros oficiales revelan otra versión.



El rastro migratorio que contradice la defensa

Álvaro Pava, hermano y abogado de Zenaida Pava Vargas, aseguró al periódico El Tiempo que "para la fecha de los envíos de las frambuesas mi hermana no estaba en Colombia. Hace tres años que salió del país y ahora vive en el extranjero".

Sin embargo, María Elvira Arango, directora de Los Informantes, reveló que consultó directamente las bases de datos de Migración Colombia si esto era cierto y, según la información obtenida de esta fuente oficial, los movimientos migratorios de Pava Vargas son claros y la ubican en la capital del país durante los hechos.

Los datos de la autoridad migratoria establecen que la mujer llegó a Colombia procedente de Madrid en febrero y no salió del país sino hasta el mes de junio. Esto significa que, durante febrero, marzo, abril y mayo, Pava permaneció en territorio nacional, coincidiendo con el 4 de abril, día en que se realizó la entrega de los dulces impregnados con este metal tóxico.



Antes de conocerse estos registros, la mujer se había manifestó en el diario El Tiempo sobre los señalamientos en su contra: "Yo soy una mujer de 63 años, trabajadora, no tengo nada que ocultar. Mi vida es una hoja abierta para el que la quiera ver, me están inculpando de algo que yo en la vida sería capaz de hacer".



Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del caso talio

Zulma Guzmán es señalada como la presunta autora intelectual detrás del envío del veneno. Al ser consultada sobre su vínculo con dicha mujer, Zenaida Pava afirmó: "Ni siquiera sé quién es. Mi círculo de amigos se reduce a mi familia. Yo no soy una mujer de fiesta, yo no soy una mujer de círculos sociales de ninguna índole, yo no comparto con nadie más".



El caso que hoy tiene a Zulma Guzmán con circular roja de Interpol y a Zenaida Pava bajo la lupa de las autoridades, se debe a los trágicos hechos en los que fallecieron dos menores de edad en 2025 tras consumir frambuesas envenenadas con talio, una sustancia extremadamente tóxica que fue prohibida en Colombia desde la década de los 70.

El doctor Camilo Uribe, experto en toxicología, explicó en Los Informantes la peligrosidad de este metal: "Todo es tóxico y nada es tóxico todo depende de la dosis de la concentración y de la vía de administración. El talio es muy liposoluble, eso quiere decir que es muy afín por el tejido graso". Esta propiedad permite que el veneno se deposite en el cuerpo y se distribuya lentamente, causando síntomas que inicialmente pueden confundirse con una intoxicación alimentaria común, como náuseas y dolor abdominal, antes de pasar a una fase neurológica devastadora.

La tragedia no comenzó en abril de 2025. En diciembre de 2020, la madre de una de las niñas fallecidas empezó a presentar síntomas inexplicables: caída severa del cabello y una neuropatía periférica extremadamente dolorosa que le dificultaba caminar. El endocrino Julio Portocarrero, quien la atendió en ese momento, recordó su diagnóstico inmediato: "Mire si esto no es una intoxicación por talio yo no sé qué será".

Tras realizar exámenes, se confirmó la presencia de talio en niveles de 80 a 90 microgramos, cuando lo normal es que sea no detectable o menor a 2. Aunque mejoró inicialmente tras el tratamiento, sufrió una recaída en un viaje a Europa y falleció en agosto de 2021 debido a la reactivación de un tumor previo. Según expertos, el estrés sistémico causado por una intoxicación masiva con talio puede debilitar severamente el sistema inmunológico, facilitando la progresión de enfermedades preexistentes.



El desenlace fatal de las frambuesas

Casi cuatro años después del primer episodio, el mismo veneno reapareció. En abril, un regalo anónimo de frambuesas con chocolate llegó a la vivienda. Cuatro menores consumieron el producto; dos de ellos, niñas de 13 años, fallecieron. Los niveles de talio encontrados en las víctimas fueron calificados por el doctor Uribe como "supremamente elevados", superando los 3.000 microgramos, una concentración tan letal que los equipos de laboratorio apenas podían procesarla.

El padre de una de las niñas fallecidas y dueño del apartamento donde ocurrió la tragedia reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán Castro. Su abogado, Fabio Humar, habló en Los Informantes sobre este vínculo: “la relación fue puntual, fue limitada en el tiempo, la relación se acabó y él perdió contacto con esta señora”.

Mientras, Zulma Guzmán Castro permanece detenida en el Reino Unido tras ser localizada cerca del río Támesis en diciembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación continúa recolectando pruebas técnicas y testimoniales.

La revelación de que Zenaida Pava sí se encontraba en Colombia durante la entrega de las frambuesas, a pesar de sus negativas, se convierte ahora en una pieza fundamental para que las autoridades avancen en esta investigación judicial.