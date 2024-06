El día que Rafael Dudamel, técnico del Bucaramanga, se convirtió en el héroe de Santa Fe

El Atlético Bucaramanga está a un partido de hacer historia. El técnico venezolano Rafael Dudamel tiene soñando a la hinchada leoparda que espera conseguir su primera estrella tras más de siete décadas de sequía. Todo está listo para que este sábado 15 de junio de 2024 se juegue el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay.

“Me imagino dando la vuelta olímpica con Atlético Bucaramanga y me imagino una ciudad enloquecida, me imagino no un día, una semana, 10 días de júbilo en la ciudad, porque eso la gente te lo hace sentir”, relató Dudamel aLos Informantessobre su ilusión y la de los bumangueses, quienes se han ganado el reconocimiento como una de las hinchadas más fieles del país.

El equipo deportivo logró su clasificación a los cuadrangulares de manera contundente. Ahora, pelean por la estrella, esa que ha sido esquiva desde que se fundó el club en 1949. Dudamel recordó en Los Informantes su carrera deportiva, uno de sus momentos más dolorosos y el apodo que consiguió tras su regreso al país.

El 'san Rafael' de Santa Fe

Rafael Dudamel debutó en Venezuela como futbolista en 1993 con la Universidad de Los Andes Fútbol Club y su primera oportunidad internacional se dio en 1994 con el Atlético Huila en Colombia. Sin embargo, una de las experiencias más amargas que vivió fue el asesinato del futbolista Andrés Escobar, un hecho que lo aterrorizó y lo obligó a tomar la decisión de devolverse a su país natal.

"Fue muy jodido porque en Neiva yo tenía ya 6 meses, teníamos tres, cuatro meses, que no cobramos y pasa lo del Mundial y matan a Andrés. Imagínate, yo estaba soltero, estaba muy muchacho”, señaló el técnico venezolano.

Y es que Escobar fue uno de los jugadores emblemáticos de la Selección Colombia en la década de los 90, pero cuando se disputaba la Copa Mundial en Estados Unidos el paisa hizo un autogol que significó la eliminación de la cita orbital. Días después, en medio de confusos hechos, fue asesinado.

Dudamel regresó a Venezuela y pasó una temporada con el Vigía Fútbol Club, en el Estado Mérida. En 1995, continuó su historia en el fútbol profesional colombiano al llegar al Independiente Santa Fe, equipo con el que disputó la Copa Conmebol en 1996, en la que atajó dos penales en la semifinal y quedó subcampeón del torneo. En ese entonces, el exarquero fue apodado por la hinchada santafereña como ‘San Rafel’.

Entre tanto, su realidad hoy es otra y va por la liga colombiana. “El liderazgo que él tiene, todos le creemos, todos lo apoyamos y esperamos lograr ese objetivo, lograr esa estrella que todos anhelamos. El profesor Dudamel, además es un psicólogo, sociólogo, está con ellos escuchándolos. Cada necesidad que tenga el jugador, abrazándolo y apoyándolo, por eso, yo creo que la parte del éxito que hemos venido logrando hasta ahora ha sido eso fundamental”, mencionó Jaime Elías Quintero, presidente del Atlético Bucaramanga.

El principal objetivo del auriverde es ser campeón de la Liga y obtener un cupo a la Libertadores.

