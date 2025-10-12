En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Francotiradores y listas negras: la sombra del narcotráfico sobre el negocio de las esmeraldas

Francotiradores y listas negras: la sombra del narcotráfico sobre el negocio de las esmeraldas

El gremio de los esmeralderos está en alerta tras los asesinatos, todavía sin resolver, de dos importantes empresarios y la posibilidad de que el negocio se haya manchado con el narcotráfico.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Esmeraldas

