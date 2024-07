Las cárceles en Colombia están azotadas de asuntos que deben tratarse con urgencia, como el hacinamiento, la corrupción y la delincuencia que ha permeado todo el sistema. Según el INPEC, la mejor prisión del país queda en Acacías, Meta; es la más grande y la más peculiar y podría servir de ejemplo. Los Informantes recorrió los predios de la cárcel la Colonia Penal Agrícola y comprobó que los aires del llano le sientan a cualquiera, sobre todo si hay intenciones de cambio.

Orlando Quimbaya tiene 49 años y 12 lleva preso. Fue condenado por acceso carnal abusivo con una menor de 14 años. No le gusta hablar de su crimen, pues asegura ser inocente. Él se levanta todos los días a las 4 de la mañana, se reúne con el ganado y puede ver uno de los amaneceres más bellos de Colombia.

Es un preso de la cárcel la Colonia Agrícola en Acacías, la penitenciaría con la mayor extensión en Suramérica. Los internos, entre otras, actividades pueden trabajar al aire libre en proyectos agropecuarios. Quimbaya llegó a la colonia hace cinco meses, por su buen comportamiento en una prisión convencional en Villavicencio, donde pagó la mayor parte de su pena.

“A mí me ha cambiado la vida, porque yo soy una persona que me gusta estar ocupado. Mirar a la naturaleza, compartir conmigo, después de estar tantos años detrás de unas paredes, yo me siento libre”, aseguró.

¿Cómo es la cárcel la Colonia Agrícola en Acacías?

El penal fue fundado en 1924 como una iniciativa de los padres franciscanos, inspirado en un modelo europeo de cárceles agrícolas. Actualmente, la mayor parte de las celdas en esta cárcel son salones sin divisiones, con camarotes de ladrillo y baño compartido, donde duermen 30 presos. A diferencia de otras penitenciarias en Colombia allí no hay hacinamiento.

La Colonia tiene capacidad para 1.098 internos. Los presos se forman y salen a trabajar en 13 diferentes actividades que tienen propuestas, como ganadería, piscicultura, lácteos, ebanistería, porcicultura, panadería, siembra de cacao y cítricos, entre otros.

“El proceso de resocialización es muy diferente, acá los internos salen a trabajar todos los días al campo. Esto es una finca diferente a las demás cárceles donde todo su proceso es intramural”, afirmó Edgar Merchán, oficial retirado de la Policía Nacional, quien lleva tres años como director de la Colonia Agrícola.

El lugar es de 4.627 hectáreas, algo así como 4.000 campos de fútbol en un terreno inmenso, tanto que para recorrerlo es necesario movilizarse en carro. Los presos recién llegados pasan varios meses en observación y adaptación, luego de ese periodo son valorados y, de acuerdo con su comportamiento y una evaluación profesional, pasan a la fase de confianza, donde se les permite trabajar en los proyectos agrícolas.

Aproximadamente, son 200 los presos que salen a trabajar cada jornada de ocho horas y reducen el tiempo en prisión por cada día de trabajo. “Es decir que, por cada 10 meses trabajados, se ganan 2 meses de redención”, indicó el director de la Colonia Penal. Cada proyecto debe ser rentable y sostenible.

Según el capital Merchán, los niveles de agresividad en los presos son bajos, quizás sea el trabajo al aire libre, el contacto con animales o el cansancio luego de la jornada. Lo cierto es que los internos sí ven cambios positivos para sus vidas e, incluso, una mayor eficiencia para resocializarse a la vida civil.