¿Quién es Montanini, leyenda del Bucaramanga a la que se aferra la hinchada auriverde?

Los hinchas del Atlético Bucaramanga sueñan con su primera estrella en la Liga Betplay 2024. El equipo dirigido por el técnico Rafael Dudamel se encuentra a solo 180 minutos de lograr el título cuando enfrente a Independiente Santa Fe. En medio de la emoción y la ansiedad, los fanáticos auriverdes se aferran a cualquier cábala que pueda traerles suerte, y una de las más poderosas es la leyenda de José Américo Montanini.

Montanini, un delantero argentino nacionalizado colombiano, dejó una huella imborrable en el equipo bumangués desde su llegada en 1956. Su debut con el Bucaramanga fue en un partido frente al Madureira de Brasil, y en 1958 se proclamó máximo goleador del campeonato nacional con 38 goles. En el fútbol colombiano también es recordado por ser el segundo máximo goleador del clásico del oriente con 13 goles, solo superado por el jugador José Omar Verdún.

La pasión por el ídolo argentino es tan fuerte que en la Asamblea de Santander se presentó un proyecto de ordenanza para cambiar el nombre del estadio Alfonso López por el del legendario goleador. Montanini, apodado ‘La Bordadora’ por su habilidad deportiva, fue recordado por el director de deportes de Caracol Televisión, Javier Hernández Bonnet, en una entrevista para Los Informantes: "Montanini lo que resume es una riqueza técnica inigualable... no tenía ni pase malo ni gol feo".

El jugador argentino acumuló 134 goles con la camiseta leoparda, 38 en una sola temporada, un récord imbatible hasta hoy. Tras su retiro en 1968, Montanini siguió apoyando a los búcaros, como lo recordó su hija Marta Liliana: "Con el mundial de ahorita, en el que jugaba Argentina... y yo ‘¿no va a ver a Argentina que está en el Mundial?’, me dijo ‘Argentina gana, no me necesita, me voy al estadio a ver al Bucaramanga’”.

La fidelidad de Montanini fue honrada por la hinchada tras su muerte el pasado 20 de noviembre de 2023. Su ataúd fue llevado al estadio, y su hija María Claudia recordó: "La tribuna sur tiene el apellido Montanini... muchachos de 17 se acercaban y hablaban con mi papá, él en el ataúd. Yo no sé qué hablarían, pero muy seguramente les decía, ayúdanos ahora viejo, queremos ser campeones, tú desde donde estés".

La muerte de Maradona y el posterior triunfo de Argentina en el Mundial 2022 refuerza la esperanza de los bumangueses. Una cábala puede ser solo una superstición, pero para los hinchas del Bucaramanga la figura de Montanini es un símbolo de esperanza y lealtad.

El Atlético Bucaramanga está a un paso de la gloria. Primero jugará de local en el partido de ida contra el equipo capitalino, y luego visitará en Bogotá a Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 15 de junio. La leyenda de Montanini está viva en los hinchas auriverdes que alientan a su equipo hacia la primera estrella.

