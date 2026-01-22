Subasta de finca de Pablo Escobar: denuncian millonaria deuda de la SAE con la Alcaldía de El Peñol

La subasta de la finca La Manuela, propiedad que perteneció al exjefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, ha pasado de ser un hito en la gestión de activos incautados a convertirse en un foco de disputa administrativa y fiscal. Mientras la Sociedad de Activos Especiales (SAE) celebra el recaudo de una cifra multimillonaria por el inmueble, el municipio de El Peñol, en el Oriente antioqueño, ha levantado una voz de protesta contundente. Según información de Caracol Radio, no están al día con sus obligaciones tributarias locales, acumulando una deuda que supera los $235 millones de pesos por concepto de impuesto predial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, ha sido enfática en señalar que, mientras el Estado liquida estos activos para financiar programas sociales y de justicia, las finanzas municipales se han visto afectadas por la falta de pagos.



Una deuda de 144 cuotas: el reclamo de la Alcaldía

El eje central de la polémica radica en el tiempo que la propiedad estuvo bajo la administración de la SAE sin que se efectuaran los pagos correspondientes.

Sobre esta situación, la alcaldesa Sandra Duque manifestó la posición de su administración: “En estos momentos la Sociedad de Activos Especiales le está adeudando al municipio de El Peñol 144 cuotas de impuesto predial, por un valor de $235.771.784. Queremos saber con quién o a quién hay que pasarle esta cuenta de cobro para que se puedan ejercer los actos administrativos que haya lugar para la legalización de esta venta”.



Este reclamo surge justo cuando la SAE ha concretado la venta del predio de 7.826 metros cuadrados a un comprador particular. Para el municipio, la legalización de esta transacción debe pasar necesariamente por el saneamiento de las deudas tributarias que el bien ha generado durante su custodia por parte del Estado.



El millonario valor de la subasta de la finca

Además de la mora tributaria, la Alcaldía de El Peñol ha expresado su sorpresa por la enorme brecha entre el valor del avalúo catastral y el precio final de la subasta. La finca La Manuela fue adjudicada por $7.700 millones de pesos, una cifra que triplica el valor registrado en los libros oficiales del municipio.



La alcaldesa Duque puso el dedo en la llaga al comparar ambos montos, señalando una posible inconsistencia que debe ser aclarada por las autoridades correspondientes. “Nos asombra el valor de esta transacción, a sabiendas de que catastralmente la finca La Manuela tiene un avalúo de $2.887.486.550”, afirmó la mandataria, quien además solicitó que se esclarezcan las condiciones administrativas bajo las cuales se realizó la venta y el manejo del recurso público.

Publicidad

Esta preocupación se suma al sentimiento de frustración de la comunidad local. Durante años, diversas administraciones de El Peñol solicitaron formalmente la entrega del predio para desarrollar proyectos turísticos públicos que beneficiaran directamente a los habitantes del municipio, aprovechando el atractivo de las ruinas y la riqueza natural del lugar. No obstante, el predio terminó en manos privadas, dejando al municipio con una deuda pendiente y sin el control de un activo que consideran estratégico para el desarrollo regional.



Tres décadas de irregularidades y "narcotours"

Para entender la magnitud del conflicto, es necesario recordar que La Manuela no fue solo una propiedad incautada, sino un símbolo de la incapacidad del Estado para controlar sus propios activos durante décadas. Antes de la subasta, el predio fue ocupado ilegalmente durante 30 años por un mayordomo y su familia, quienes explotaron el lugar comercialmente sin reportar ingresos a la Nación.

Durante este tiempo, la finca operó bajo un esquema de "turismo asociado al narcotráfico" o "narcotours", donde visitantes nacionales y extranjeros pagaban por recorrer las ruinas de la casa que Escobar bautizó en honor a su hija. Este uso irregular, sumado a las maniobras legales de abogados para dilatar la extinción de dominio, convirtió a la finca en un monumento a la desidia que, paradójicamente, seguía generando una deuda predial que el municipio ahora reclama.

Publicidad

A pesar de estas sombras, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, defendió la transparencia y el éxito del proceso de venta desde la perspectiva de la entidad nacional. La funcionaria destacó que: “Se hizo la venta de un inmueble emblemático que perteneciera en su momento a Pablo Escobar Gaviria. El inmueble, denominado La Manuela, fue adquirido mediante subasta pública que se realizó por la Sociedad de Activos Especiales, por más de siete mil setecientos millones de pesos”.



El futuro de los recursos y la responsabilidad institucional

La ley colombiana establece que los recursos obtenidos de estas subastas deben destinarse a programas sociales, reparación de víctimas y fortalecimiento de la justicia.

La Alcaldía de El Peñol espera que, antes de que se formalice plenamente la transferencia del bien al nuevo propietario, la SAE responda por los $235.771.784. Este dinero es vital para un municipio que ha visto cómo uno de sus terrenos más valiosos fue explotado ilegalmente durante años sin recibir compensación alguna, mientras la carga tributaria seguía aumentando en sus registros contables.