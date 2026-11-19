El mercado cambiario colombiano comienza la jornada de este jueves 19 de noviembre de 2026 con un nuevo impulso alcista que consolida el cambio de tendencia observado durante noviembre. Tras haber cerrado octubre en niveles cercanos a los $3.160, la divisa estadounidense ha ganado terreno de forma sostenida en las últimas semanas, impulsada por datos macroeconómicos locales y tensiones fiscales.

A continuación, se presenta el panorama completo de lo que ocurre hoy con el billete verde en el país, desde la tasa oficial hasta la cotización en ventanillas regionales y los catalizadores económicos detrás del movimiento.



¿Qué indica la TRM oficial de hoy?

Para este jueves 19 de noviembre de 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia certificó la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en $3.326,96 COP. Este valor representa un incremento diario de $17,41 pesos (+0,53%) frente a la cotización vigente el miércoles ($3.309,55 COP), marcando el punto más alto alcanzado por la divisa en lo corrido del mes.

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En el análisis comparativo, la cifra de hoy revela dos realidades distintas según el horizonte de tiempo:



En el corto y mediano plazo: El dólar acumula un avance del 4,52% (+$143,97 pesos) frente al arranque de noviembre ($3.182,99) y sube un 4,80% (+$152,29 pesos) respecto a la misma fecha de octubre.

El dólar acumula un avance del frente al arranque de noviembre ($3.182,99) y sube un respecto a la misma fecha de octubre. En el balance anual: A pesar del repunte reciente, la divisa mantiene una desvalorización interanual del 10,99% (-$410,59 pesos) frente al 19 de noviembre de 2025, cuando superaba ampliamente la barrera de los $3.730.

Balance de la última semana: consolidación sobre los $3.300

El comportamiento de los últimos siete días evidencia cómo el mercado interbancario logró superar la resistencia psicológica de los $3.300 COP y estabilizarse en un nuevo escalón de negociación:



Jueves 12 de noviembre: $3.297,07 COP

$3.297,07 COP Viernes 13 de noviembre: $3.301,91 COP

$3.301,91 COP Sábado 14 a Martes 17 de noviembre: $3.316,70 COP

$3.316,70 COP Miércoles 18 de noviembre: $3.309,55 COP

$3.309,55 COP Jueves 19 de noviembre (Hoy): $3.326,96 COP

En el acumulado semanal (frente al jueves anterior), la TRM subió $29,89 pesos (+0,91%). Durante la sesión interbancaria previa a la fijación de hoy, la divisa alcanzó un máximo intradía de $3.364 y un mínimo de $3.305, reflejando una mayor demanda de cobertura por parte de agentes institucionales.



Precio del dólar hoy en casas de cambio por ciudades

En el segmento minorista y de efectivo, las casas de cambio operan de manera autónoma según la oferta y demanda local de billetes físicos. Para este 19 de noviembre, las principales plazas del país registran las siguientes referencias promedio:



CIUDAD PRECIO DE COMPRA (PROMEDIO) PRECIO DE VENTA (PROMEDIO) Bogotá D.C. $3.210 COP $3.280 COP Medellín $3.400 COP $3.290 COP Cali $3.120 COP $3.250 COP Cúcuta $3.290 COP $3.330 COP Pereira $3.730 COP $3.800 COP Cartagena $3.750 COP $3.980 COP

Lectura de mercado: En las principales capitales del interior como Bogotá y Cali, el dólar en efectivo sigue negociándose por debajo de la TRM oficial, lo que representa una oportunidad para compradores minoristas. En contraste, plazas con alta vocación turística como Cartagena y Pereira mantienen tarifas significativamente más altas debido a la demanda estacional.



Factores clave que están moviendo la tasa de cambio

El repunte del dólar hacia la zona de los $3.326 responde a una combinación de presiones internas e internacionales:

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Desaceleración del PIB en Colombia: El reciente informe del DANE reveló que la economía colombiana creció apenas un 0,5% anual en el tercer trimestre de 2026, muy por debajo del consenso de los analistas (1,6%) y del desempeño del trimestre previo. Este dato generó cautela entre los inversionistas y restó impulso al peso colombiano.

El reciente informe del DANE reveló que la economía colombiana creció apenas un en el tercer trimestre de 2026, muy por debajo del consenso de los analistas (1,6%) y del desempeño del trimestre previo. Este dato generó cautela entre los inversionistas y restó impulso al peso colombiano. Incertidumbre fiscal y tributaria: El debate legislativo en torno a la necesidad de nuevos ingresos fiscales para financiar el presupuesto nacional ha incrementado la percepción de riesgo local, llevando a algunos portafolios a buscar refugio en divisas fuertes.

El debate legislativo en torno a la necesidad de nuevos ingresos fiscales para financiar el presupuesto nacional ha incrementado la percepción de riesgo local, llevando a algunos portafolios a buscar refugio en divisas fuertes. Política monetaria y tasas de interés: El mercado evalúa el diferencial de tasas entre el Banco de la República —que mantiene su tasa de intervención en el 12,25% a la espera de su reunión ordinaria de fin de mes— y las expectativas sobre futuros ajustes de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos.

El mercado evalúa el diferencial de tasas entre el Banco de la República —que mantiene su tasa de intervención en el 12,25% a la espera de su reunión ordinaria de fin de mes— y las expectativas sobre futuros ajustes de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos. Comportamiento del petróleo y el índice DXY: Las fluctuaciones en los precios internacionales del crudo (referencias Brent y WTI) junto con la recomposición del dólar global tras los datos de consumo e industria en Norteamérica siguen marcando el ritmo diario de entrada de divisas al país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.