El Pacto Histórico se pronunció sobre las denuncias contra la representante Verónica Estrada, quien presuntamente habría falsificado su título de pregrado de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional sede Medellín y su tarjeta profesional. Lo primero que dejó claro es que rechaza cualquier acto de falsedad. "Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la ética pública, la transparencia y el respeto a la ley. No amparamos, ni justificamos, ninguna conducta que atente contra la fe pública o los principios de la función pública", se lee en un comunicado de ese partido, en el que también informó que le pedirá a su Comité de Ética que active "de manera inmediata los mecanismos disciplinarios correspondientes, investigue los hechos con rigor y resuelva la situación de la congresista a la mayor brevedad posible".

De igual forma, dijo que respetará el debido proceso y la presunción de inocencia de la congresista, pero el partido fue enfático en que entiende la gravedad de estas denuncias, por lo que se comprometió a una actuación transparente.



¿Estrada falsificó sus títulos?

La controversia se desató este miércoles en la noche cuando en redes sociales empezó a circular una denuncia sobre Estrada y la supuesta falsificación de sus título profesional, supuestamente obtenido en 2021. En una comunicación oficial de la Universidad Nacional, emitida en respuesta a una solicitud presentada a mediados de octubre de 2025, esa institución señala que luego de revisar sus archivos encontró que Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, no es egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

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A eso se suma que Caracol Radio dio a conocer que la congresista también habría falsificado su tarjeta profesional, pues no aparece en el sistema de autenticación de certificados COPNIA, que es la entidad pública encargada de vigilar el ejercicio de la ingeniería de profesionales del país. En redes sociales también circula un acta de grado en la que aparece una firma que no correspondería a la decana de la facultad de Minas en 2025, Verónica Botero. "Esa no es mi firma", escribió Botero en su cuenta de X en respuesta a una publicación.



Otros de los señalamientos es que Estrada habría accedido a contratos con el Estado a pesar de esa presunta falsificación. La hoy congresista fue contratista de la Dian en 2025 y, según documentos radicados en SECOP II, celebró un contrato de 78 millones de pesos durante la dirección de Luis Eduardo Llinás.



Estrada no se ha pronunciado sobre estas denuncias. Solo puso privado su perfil en X. Desde varios sectores del Congreso, sin embargo, han exigido que la representante renuncie a su curul en la Cámara. "VERÓNICA DEBE RENUNCIAR A SU CURUL y defenderse sin ese poder. Respeten a la Universidad Pública y al país que dicen proteger. Esto es INACEPTABLE", escribió la senadora Jennifer Pedraza.

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Incluso entre las filas del Pacto se han conocido pronunciamientos. "Nuestro proyecto político tiene un compromiso histórico con la legalidad y la transparencia. Desde nuestra curul hemos defendido esas premisas. Como hija de la Universidad del Valle tengo tremendo respeto por la universidad pública y esto sería inaceptable. Y aunque respeto el debido proceso de mi compañera, no puedo dejar pasar por alto esta presunción. El comité de ética debe actuar con celeridad y, de ser verdad, la compañera debe renunciar a su curul", dijo Ana Erazo, también representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

En días pasados, en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, Estrada protagonizó un cruce con el canciller Omar Bula que generó dudas sobre su titulación. La representante cuestionó al canciller y dijo que el magnesio no es una tierra rara sino un material alcalinotérreo. Bula le respondió que se había referido al manganeso y no al magnesio.

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