Hay sorpresa y preocupación en el mundo científico luego de un hecho insólito que se presentó en la Amazonía brasileña y que no ocurría hace más de 50 años. Se trata del registro de un grupo de unos 20 indígenas de la etnia Awá-Guajá que viven en aislamiento voluntario y que, el pasado 16 de noviembre, salieron de la selva y se aproximaron a pedir alimentos una comunidad vecina del pueblo Guajajara, en el estado de Maranhão, según el Gobierno y asociaciones indígenas.



¿Cómo fue el encuentro con indígenas aislados en Brasil?

Videos en redes sociales e información de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) indicó que, de manera inesperada, el grupo de indígenas aislados de la etnia Awá-Guajá, compuesto por hombres, mujeres y niños, se aproximó este lunes pidiendo ñames, un tubérculo comestible, a habitantes del pueblo Tenetehara-Guajajara de la aldea Tawari, en la Tierra Indígena Arariboia.

Imágenes del encuentro, registradas por los propios indígenas Guajajara y difundidas en las redes sociales, muestran a hombres awá-guajás llevando arcos y flechas, mientras que otros portaban telas para transportar a niños. Al verlos asomarse entre los árboles, los otros indígenas los dejaron aproximarse e intentaron entender el motivo de su acercamiento. Durante la breve visita, los habitantes de la comunidad ofrecieron alimentos y algunos objetos a los indígenas aislados, quienes poco después regresaron a la selva.

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De acuerdo con información de la Coordinación de las Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de Maranhão (Coapima), el grupo ya había sido avistado circulando por la zona desde el domingo.



Este encuentro no constituye el primer contacto de esta etnia con otros pueblos indígenas. De acuerdo con registros recopilados por el Instituto Socioambiental (ISA), existen antecedentes de contactos con familias awá-guajás en esta región hasta la década de 1990, así como aproximaciones posteriores en otras áreas de Maranhão. Según estimaciones reunidas por el ISA, en 2019 había al menos 60 indígenas awá-guajás aislados en la Tierra Indígena Arariboia.



¿Por qué indígenas awá abandonaron el aislamiento?

Aunque este hecho es una sorpresa para la comunidad científica y abre la posibilidad a una apertura de los awá-guajás para acercarse a la civilización, lo ocurrido también generó una alerta. Los guajajaras manifestaron preocupación por la apariencia física de los indígenas aislados, debido a la acentuada delgadez de varios de sus integrantes, especialmente algunos ancianos y niños, según testimonios recopilados por Coapima.

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Sin embargo, no hay confirmación de que sufran desnutrición o de que la búsqueda de alimentos haya sido causada directamente por la escasez de recursos naturales en sus comunidades, según la organización, que resaltó que eso deberá ser investigado por equipos especializados "sin comprometer la autonomía" de los awás. La situación provocó la movilización de equipos de la Funai y de profesionales de la salud indígena, ante el riesgo sanitario que supone el contacto no planificado de poblaciones aisladas que no han sido expuestas a agentes infecciosos.

Líderes y organizaciones indígenas de la región advirtieron que este tipo de desplazamientos inusuales ponen en evidencia la presión constante de invasores sobre el territorio y las crecientes amenazas a la supervivencia de las comunidades nativas. La barrera del lenguaje no permitió identificar el motivo por el que el grupo de indígenas decidió romper con su aislamiento. Por ahora, las primeras hipótesis apuntan a búsqueda de alimentos, ayuda o un lugar seguro.

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Los especialistas advierten que este acercamiento no debe interpretarse automáticamente como una decisión de los awá-guajás de abandonar su aislamiento voluntario. "Estos pueblos tienen derecho a decidir de manera autónoma cómo y cuándo establecer relaciones con otros grupos indígenas o con la sociedad que los rodea. Por esa razón, los posibles acercamientos o interacciones puntuales no significan necesariamente el abandono de su condición de aislamiento ni el inicio de un proceso permanente de contacto", según un comunicado del Gobierno.

*con información de EFE