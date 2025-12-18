En vivo
MUNDO

Cadena perpetua a médico que envenenó a 30 pacientes para demostrar sus habilidades de reanimación

"Temo que el rastro del envenenamiento me acompañará toda la vida", expresó en el juicio un paciente que fue víctima de este médico cuando apenas tenía cuatro años.

Por: María Paula González
Actualizado: 18 de dic, 2025
Médico cadena perpetua
El anestesista habría envenenado a 30 pacientes, 12 murieron -
Foto: AFP

