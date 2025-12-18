Cadena perpetua a médico que envenenó a 30 pacientes para demostrar sus habilidades de reanimación

Francia se conmocionó a mediados de este 2025 al conocer las graves acusaciones contra Frédéric Péchier, un anestesiólogo de 53 años. La justicia francesa pasó tres meses y medio estudiando el caso de Péchier, acusado de envenenar a sus pacientes, y finalmente fue condenado a cadena perpetua.

Aunque el médico sostuvo a lo largo de todas las audiencias su inocencia, el tribunal integrado por seis miembros de un jurado popular y tres magistrados decidió condenarlo a cadena perpetua tras analizar 70 expedientes y escuchar a testimonios de víctimas y compañeros de trabajo del anetesiólogo.

Los investigadores determinaron que Péchier habría envenenado alrededor de 30 pacientes, 12 de ellos murieron, entre el 2008 y el 2017 mientras trabajó en clínicas como Saint-Vincent y la Policlínica Franche-Comté. Las edades de las víctimas van desde los cuatro hasta los 89 años.



¿Cómo y por qué envenenaba a sus pacientes?

Durante años, Péchier fue visto como un anestesista confiable y rápido en situaciones críticas. Curiosamente, siempre era el primero en acudir cuando un paciente sufría un paro cardíaco en medio de una operación. Para algunos, era un héroe; pero para otros buscaba demasiado protagonismo.



Con el tiempo, la coincidencia empezó a levantar sospechas, había demasiados colapsos cuando él estaba presente. Así las cosas, lo que dicen las autoridades en contra del anestesista es que, los pacientes que eran anestesiados por él justo antes de una cirugía recibían una peligrosa dosis de medicamento para que, en medio del procedimiento, sufrieran un paro cardíaco y ser él mismo el que los salvara.



El 8 de septiembre, la Fiscalía señaló ante el juzgado que “se le acusa de envenenar pacientes sanos para dañar a colegas con los que estaba en conflicto. Péchier era el primero en responder cuando ocurría un paro cardíaco”. En el último juicio dos fiscales del caso describieron al anestesiólogo como "un criminal que usó la medicina para matar" y para afectar la reputación de sus colegas.

La motivación, explicada por los investigadores, era "pura sed de poder" y una "obsesión psicológica" ocn los colegas con los que tenía conflictos. Se concluyó que utilizó potasio, anestésicos locales, adrenalina o heparina para provocar a los pacientes paros cardíacos, hemorragias y, en algunos casos, caer en coma. Su objetivo era asistir luego a los pacientes para ser considerado un "salvador" y desacreditar a sus colegas llamándolos "incompetentes".



Los testimonios contra médico que envenenaba pacientes

Entre los testimonios escuchados por el juzgado hubo víctimas que sobrevivieron, familiares de pacientes que murieron y excompañeros de trabajo de Frédéric Péchier. Hervé Hoerter, el padre de un niño de cuatro años que sobrevivió a dos paros cardíacos tras una operación de amígdalas señaló que "lo que nos sucedió fue una pesadilla: confiábamos en la Medicina y nos sentimos traicionados". El hombre relató que el niño pasó dos días en coma tras lo ocurrido.

El paciente, que ahora tiene 14 años, envió su testimonio de manera escrita y se leyó en el tribunal. "Cuando yo tenía cuatro años, alguien usó mi vida para crear problemas. Aún hoy, necesito 10 minutos más que mis compañeros de clase para acabar mis ejercicios escritos. Temo que el rastro del envenenamiento me acompañará toda la vida".

Frédéric Péchier escuchó este y muchos otros testimonios sin verse afectado. Tan solo el 5 de diciembre se le vio llorar en el juzgado cuando en el tribunal se abordó su intento de suicidio en 2021. El médico estuvo acompañado de sus tres hijos a lo largo de este proceso.

"¡No soy un envenenador!", expresó el anestesista en alguna de las audiencias para defenderse. "Hice un juramento en 1999 y siempre lo he respetado: el juramento hipocrático".

Por su parte, su abogado Randall Schwerdorffer también insistió en la inocencia de su cliente y pidió al tribunal dejarlo en libertad por "falta de pruebas convincentes". Sin embargo, el tribunal anunció al final la sentencia a cadena perpetua (con período mínimo de seguridad de 22 años) y prohibición definitiva la práctica médica.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / Con información de AFP*

