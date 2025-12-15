Donald Trump clasifica fentanilo como arma de destrucción masiva: "Quieren matar a estadounidenses"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, droga que ha generado estragos en la población estadounidense en años recientes, "como un arma de destrucción masiva". "Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es", declaró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.

"Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100.000, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor", explicó el presidente estadounidense.



Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermades (CDC en inglés), más de 250.000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo.



Trump anunció la firma de la orden en un evento celebrado para condecorar a militares por su labor defendiendo la frontera con México. El mandatario declaró que "no cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses".

El republicano destacó que durante su mandato se ha logrado, según él, "una reducción del 50 % en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera", y aseguró que China está "colaborando estrechamente" con EE. UU. "para reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía". "Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será", añadió.

Los expertos en narcotráfico, incluida la propia agencia de antinarcóticos estadounidense (DEA), han afirmado durante años que el fentanilo es producido en gran parte en México, con la ayuda de precursores químicos procedentes de China. Calificar el fentanilo como "arma de destrucción masiva" podría reforzar el arsenal que el gobierno Trump utiliza para su campaña.

Esto se suma al endurecimiento radical de la política antidrogas estadounidense, pues Trump firmó al principio de su presidencia un decreto que clasificaba a los cárteles como "organizaciones terroristas", lo que a juicio de juristas que asesoran al Departamento de Justicia y al Pentágono, da luz verde a los ataques militares en el Caribe contra presuntas narcolanchas.

Esta campaña de ataques mediante misiles contra embarcaciones se inició en septiembre, y ha causado cerca de 90 muertos. A cada ataque el gobierno de Trump ha asegurado que sabía perfectamente que los tripulantes eran narcotraficantes antes de atacarlos con misiles.

No obstante, la oposición demócrata, y algunos republicanos, están aumentando la presión en el Congreso para exigir rendición de cuentas sobre el impacto de esos ataques, que han causado mucha inquietud en países de la región. Expertos legales dentro y fuera de Estados Unidos alertan de que los ataques en el Caribe podrían representar "crímenes de guerra".

