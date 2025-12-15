En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump clasifica fentanilo como arma de destrucción masiva: "Quieren matar a estadounidenses"

Donald Trump clasifica fentanilo como arma de destrucción masiva: "Quieren matar a estadounidenses"

"Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras", dijo Trump. Más de 250.000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo.

Por: EFE
Actualizado: 15 de dic, 2025
