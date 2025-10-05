Condenan abusador sexual que conoció a sus víctimas en apps de citas: fingió su muerte para huir

Un hombre de 57 años que huyó de Escocia, en el Reino Unido, tras ser acusado de delitos sexuales ha sido condenado a ocho años de prisión. El sujeto había dejado una nota en la que pretendía hacer creer a las autoridades que se había quitado la vida.

"James Clacher, cuya desaparición en Bellshill se reportó en mayo de 2022, fue localizado en España en mayo de 2024 y arrestado con una orden de búsqueda internacional antes de ser devuelto a Escocia para ser juzgado", se lee en un comunicado de la Policía de Escocia. El pasado miércoles 3 de septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Glasgow lo declaró culpable de la grave agresión sexual a dos mujeres en agosto de 2019 y septiembre de 2020.

El hombre fue capturado mientras se encontraba haciendo ejercicio en una zona pública de la playa de Costa del Sol en España. Fue inmovilizado por agentes de la Policía de España mientras utilizaba aparatos de gimnasio.



¿Cómo fue el caso de hombre que fingió su muerte?

"Es muy difícil comprender la angustia y el sufrimiento que las acciones de Clacher han causado. Esperamos que esta sentencia brinde a sus víctimas algún tipo de consuelo y cierre mientras enfrenta las consecuencias de sus atroces actos", dijo el inspector detective Bruce Fyfe, quien dio detalles de la investigación que llevó a la condena.

El pasado miércoles 1 de octubre, el Tribunal Superior de Edimburgo condenó a James Clacher a ocho años de prisión. Asimismo, fue incluido en el Registro de Delincuentes Sexuales y se le impuso una orden de no acoso de 10 años.



De acuerdo con los testimonios de las víctimas, ambas conocieron a Clacher a través de aplicaciones de citas. La primera lo hizo a través de Tinder y relató que fue atacada en un plazo máximo de 10 a 15 minutos después de que él llegara a su casa en Ayrshire en agosto de 2019. A la segunda víctima la había conocido a través de la aplicación Bumble y la abuso en su casa de Glasgow en septiembre de 2020.

Fyfe explicó que "se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas tras la denuncia de la desaparición de Clacher, con el apoyo de unidades especializadas como la Rama Canina, la Unidad de la Marina, la Unidad de Investigación Financiera y la Unidad de Apoyo Aéreo. Sin embargo, posteriormente se reveló que había fingido su muerte y había abandonado el país para intentar evadir la justicia".

El inspector destacó la colaboración entre las fuerzas del orden internacionales, como la Agencia Nacional contra el Crimen y la Policía Española. Tras su captura en mayo de 2024, el hoy condenado fue extraditado a Escocia para ser juzgado. "Espero que este caso demuestre claramente nuestro compromiso con la investigación de delitos tan graves y con la persecución de quienes intentan evadir la justicia, sin importar adónde vayan".

El uniforma también fue enfático en decir que si alguien está sufriendo o ha sufrido algún tipo de abuso sexual, denúncielo. "Tenga la seguridad de que investigaremos a fondo. Contamos con oficiales especialmente capacitados que lo apoyarán en todo momento y trabajarán en estrecha colaboración con las agencias asociadas para garantizar que reciba todo el apoyo que necesita”.

Tras su desaparición en mayo de 2022, las autoridades encontraron su carro en un parqueadero de Loch Long en Arrochar, Argyll. Seis meses antes de que fuera encontrado la Policía de Escocia había lanzado una nueva alerta para su búsqueda. "Se entiende que fue detenido en España el martes en virtud de una orden de arresto internacional. Estamos en contacto con agencias colaboradoras y será objeto de un proceso de extradición2, dijeron las autoridades.

