En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
INPEC
NICOLÁS MADURO
MARCELA REYES
GUSTAVO PETRO
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Condenan abusador sexual que conoció a sus víctimas en apps de citas: fingió su muerte para huir

Condenan abusador sexual que conoció a sus víctimas en apps de citas: fingió su muerte para huir

En días pasados la justicia de Escocia dictó la condena en contra de un ciudadano de su país, procesado por abusar a dos mujeres que había conocido en apps de citas y que había fingido su muerte para huir del país.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
Condenan abusador sexual que conoció a sus víctimas en apps de citas: fingió su muerte para huir
James Clacher estuvo dos años desaparecido para no responder por sus crímenes.
Policía de Escocia/Guardia Civil Española

Publicidad

Publicidad

Publicidad