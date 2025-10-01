En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Reclusa transexual es juzgada por abusar de siete presas: agresora tenía una enfermedad contagiosa

Reclusa transexual es juzgada por abusar de siete presas: agresora tenía una enfermedad contagiosa

Aunque había ingresado a una cárcel masculina por abuso sexual, al cambiar su género fue transferida a un penal de mujeres.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Reclusa transexual es juzgada por abusar de siete presas: agresora tenía una enfermedad contagiosa
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad