En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AYUDA A VENEZUELA
MUNDIAL 2026
RENÉ HIGUITA
VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ
GABINETE DE ABELARDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Confirman hallazgo de cuerpo sin vida de Benjamín Medrano, primer alcalde abiertamente gay de México

Confirman hallazgo de cuerpo sin vida de Benjamín Medrano, primer alcalde abiertamente gay de México

Benjamín Medrano Quezada, quien fue alcalde de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, fue asesinado el pasado martes, pero hasta dos días después se logró la identificación.

Por: EFE
Actualizado: 10 de jul, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Confirman hallazgo de cuerpo sin vida de Benjamín Medrano, primer alcalde abiertamente gay de México
Redes sociales

Autoridades forenses identificaron este jueves el cuerpo del exalcalde del municipio mexicano de Fresnillo, estado de Zacatecas, Benjamín Medrano Quezada, quien fue asesinado en un ataque armado el pasado martes en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (oeste), y no portaba identificación al momento de los hechos.

Según versiones, Medrano Quezada, quien fue el primer alcalde abiertamente gay en México, fue asesinado la noche del pasado martes al interior de un establecimiento comercial, pero el cuerpo fue identificado dos días después por las autoridades ya que no portaba identificación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Fuentes de seguridad indicaron que los atacantes presuntamente fueron dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes le dispararon a pocos metros de distancia. En un comunicado, el municipio de Fresnillo lamentó este viernes el fallecimiento de Medrano Quezada.

Últimas Noticias

Piloto se lanzó desde una avioneta mientras daba clase a su alumna y murió: autoridades investigan
MUNDO

Piloto se lanzó desde una avioneta mientras daba clase a su alumna y murió: "Problemas personales".

Exigen investigar el asesinato del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE
MUNDO

Exigen investigar el asesinato del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos respetuosamente en este momento de dolor y deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz", indicó el mensaje del municipio. En tanto, la diputada del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna también expresó sus condolencias por la muerte de su excompañero diputado y exalcalde de Fresnillo.

"Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos. Les deseo fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles". Medrano Quezada ocupó el cargo de presidente municipal de Fresnillo de 2013 a 2015, un municipio de 240.000 habitantes y un punto clave para el trasiego de drogas en el centro-norte de México.

Además, entre 2020 y 2023, el municipio fue la ciudad con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El exalcalde también era conocido por su faceta como cantante y empresario, fue propietario de un bar gay en Fresnillo.

Publicidad

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

México

Homicidios

LGBTI

Comunidad LGBTI

Publicidad

Publicidad

Publicidad