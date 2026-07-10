¿Por qué Trump no usó el avión que Catar le regaló y prefirió volar en el antiguo Air Force One?

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se enfrenta a preguntas sobre la seguridad de su nuevo avión Air Force One, un regalo de Catar, después de que esta semana regresara a casa en un avión más antiguo tras una cumbre de la OTAN. El presidente multimillonario apenas ha podido contener su entusiasmo por el Boeing 747-8 reacondicionado, que lo llevó a Ankara en su viaje inaugural fuera de los Estados Unidos.

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Pero entonces Trump anunció abruptamente en Turquía que enviaría el avión de lujo por adelantado a una base aérea británica, diciendo que era para que las tropas estadounidenses pudieran visitar el avión donado por la familia real qatarí.



¿Avión inseguro?

El New York Times informó que el nuevo avión carecía de las mismas medidas de seguridad que el modelo anterior, incluyendo sistemas antimisiles. Los medios estadounidenses también informaron que el Servicio Secreto había recomendado el cambio.

Las especulaciones se vieron alimentadas por el hecho de que las hostilidades de Estados Unidos con Irán, país fronterizo con Turquía, se habían recrudecido, y porque a los periodistas que viajaban en el viejo avión que salía de Ankara también se les indicó que mantuvieran las persianas de las ventanas bajadas, una medida normalmente reservada para zonas de guerra.



El propio Trump negó cualquier preocupación en materia de seguridad, pero tras volver a subir al nuevo avión para el vuelo del Reino Unido a Washington, hizo referencia a supuestos intentos de asesinato por parte de Irán. "Probablemente estés en un vuelo peligroso debido a la gentuza con la que tenemos que lidiar", dijo. Además, durante una rueda de prensa en la OTAN, aseguró ser el "objetivo número uno" de la República Islámica. (Lea también: Israel alertó a EE.UU. sobre supuesto nuevo plan iraní para asesinar a Donald Trump, según el WSJ)



Estados Unidos e Irán han reanudado las hostilidades en los últimos días, tras el acuerdo de alto el fuego firmado el mes pasado, y Trump aseveró que la tregua "ha terminado". (Lea también: En segundo día de ataques, EE. UU. dice haber bombardeado 90 objetivos militares de Irán)



¿Qué tecnología tienen los antiguos Air Force One?

La Casa Blanca defendió la seguridad del nuevo avión. "El nuevo Air Force One es un avión de última generación que ha sido equipado con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del Presidente y su personal", dijo el director de comunicaciones, Steven Cheung, en un comunicado a la AFP. "Como ha dicho recientemente el Presidente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira y utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer frente a esas amenazas", agregó.

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En una declaración similar a algunos medios estadounidenses, Cheung dijo que esas herramientas incluían "la distracción y el desvío de información", en una aparente referencia al intercambio de aviones. El Servicio Secreto remitió las consultas a la Casa Blanca.

Aunque los funcionarios estadounidenses nunca revelan detalles, se informa ampliamente que los aviones Air Force One más antiguos cuentan con sofisticadas contramedidas capaces de interferir los sistemas de radar y seguimiento infrarrojo del enemigo. Según se informa, también disponen de dispensadores de contramedidas electrónicas (virutas de metal que desvían la atención de los misiles guiados por radar) y de bengalas que ciegan a los misiles con sistema de búsqueda de calor.

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No está claro cuáles de esas medidas, si es que alguna, están presentes en el avión catarí, aunque carece de algunos de los carenados externos especializados que son visibles en los aviones más antiguos.

La familia real de Catar donó el avión de lujo en 2025, después de que Trump se quejara del estado de los dos viejos aviones Boeing 747 que habían servido como Air Force One desde 1990. Posteriormente, el avión fue rápidamente reacondicionado y transportó a Trump por primera vez el 1 de julio a Dakota del Norte.



“Preocupaciones reales de seguridad nacional”

Sin embargo, el ejército estadounidense ya había admitido que tuvo que hacer concesiones, principalmente en la decoración interior, para poner el avión en servicio lo antes posible para Trump. "No se corrió ningún riesgo en materia de seguridad, protección o comunicaciones de la misión, pero el equipo en su conjunto tuvo que hacer concesiones en algunos de los conjuntos de misiones menos utilizados que Boeing debe suministrar para dar soporte a los próximos 40 años", indicó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en un comunicado de junio.

Pero los demócratas del Senado pidieron a la Fuerza Aérea, en una carta enviada el día en que Trump llegó a Turquía, que explicara las "verdaderas preocupaciones de seguridad nacional" sobre el avión qatarí. Exfuncionarios de seguridad estadounidenses también expresaron sus dudas. "No importa lo que se haga para modernizar un avión qatarí, nunca se construirá desde cero para que tenga las capacidades defensivas de un Air Force One hecho a medida", declaró a Fox News el general de brigada retirado John Teichert, ex subsecretario adjunto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El avión catarí sirve como solución provisional hasta que se entreguen dos nuevos Boeing Air Force One a finales de esta década, tras una serie de retrasos. Posteriormente, será donado a la biblioteca presidencial que planea construir Trump. Sin embargo, la donación por parte de Qatar de un avión valorado en cientos de millones de dólares también ha suscitado cuestiones éticas sobre si un presidente estadounidense debería recibir o utilizar un regalo de este tipo procedente de una potencia extranjera.

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AGENCIA AFP/CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL