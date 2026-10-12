Adolescente en Guatemala despertó en su ataúd: su padre creyó que había muerto

En redes sociales se conoció la historia de Yuleidy Ixcotoyac, una adolescente de 15 años que fue dada por muerta en Guatemala y despertó dentro de su ataúd después de permanecer cerca de ocho horas en un velatorio, en el departamento de Quiché.

De acuerdo con el medio Alertas Mundial, que publicó información sobre el caso en X, y varios videos que se han viralizado en redes sociales, la menor sufrió un desvanecimiento y su padre creyó que había fallecido al no detectar respiración ni pulso.

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En una entrevista con TV Sac, Abraham Ixcotoyac, padre de la adolescente, relató que su hija presentó un malestar durante la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la trasladaba en automóvil con la intención de llevarla a un centro de salud.



“Mi meta era ir al hospital con ella. (...) Yo vi que ella ya no respiraba, ya no tenía pulso y fue una situación difícil para mí”, contó el hombre.

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🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala:



Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché.… pic.twitter.com/NXvDAM4EaW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

"No ingresó al hospital"

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Durante la entrevista, el padre explicó que, cuando estacionó el vehículo y revisó a su hija, creyó que había fallecido porque no le detectó pulso. Según su relato, la adolescente murió durante el trayecto, por lo que decidió no ingresarla al hospital. "No ingresó al hospital, simplemente yo vi que ella ya estaba sin vida", dice.

Posteriormente, acudió a un establecimiento de venta de ataúdes y a una funeraria para solicitar ayuda con el traslado de su hija al lugar donde sería velada.

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¿Cómo se dieron cuenta de que estaba viva?

La familia realizaba el velorio en su vivienda, en una galera o espacio rústico con techo, cuando se percató de que algo ocurría con el ataúd. Según el relato, los familiares notaron que se movía y se acercaron para auxiliar a la adolescente, al darse cuenta de que seguía viva.

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En uno de los videos difundidos en redes sociales se observa a varias personas que intentan ayudarla con agua, mientras otras reaccionan con gritos, lágrimas y aplausos al descubrir que la joven había despertado. Para sus padres, lo ocurrido fue un milagro de Dios. Su madre aseguró que su hija “estaba muy grave” y que solo Dios logró que volviera a la vida.

TV Sac también entrevistó a Yuleidy, quien contó cómo se sintió antes de perder el conocimiento.“Me empezó a doler el corazón, lo sentía pesado y fue ahí que me desmayé”, explicó la adolescente.

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“ No tengo cómo pagarle a Dios lo que ha hecho, es un milagro. Gracias a mis padres”, agregó. De acuerdo con la información difundida por el medio, la joven se encuentra consciente y en recuperación.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM