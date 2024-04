Adulto mayor mató a sujeto que supuestamente lo había robado en varias ocasiones

Un adulto mayor de 72 años mató a tiros a otro hombre en Salta, Argentina. El atacante afirmó que la víctima lo había robado en varias oportunidades.



El crimen ocurrió durante la tarde del pasado miércoles, 10 de abril de 2024, cuando el joven de 28 años caminaba por el barrio Villa Lavalle en Salta. El adulto mayor lo sorprendió y le disparó en el área torácica.

“El hombre salió de la nada y le disparó en el corazón”, dijo a un medio local, Qué Pasa Salta, una niña que estaba en el lugar.

Además, la mamá de la menor rechazó el hecho, pues dice que la víctima “no merecía que lo vengan a matar y encima lo sorprendan por la espalda”.

De acuerdo con medios argentinos, el abuelo no huyó, por el contrario, se quedó en el sitio esperando a la Policía. Cuando las autoridades llegaron, entregó su arma, dijo que él había cometido el delito y fue subido a la patrulla.

Por otra parte, la víctima del ataque del adulto mayor fue trasladada en ambulancia a un hospital, pero falleció antes de poder recibir la atención médica correspondiente.

El hombre asesinado había pagado una condena por robo en el pasado, pero su pareja contó que era una “persona tranquila”.

"Te cansaste de robarme", "ahora yo voy a ir preso, pero vos de un cajón no vas a salir", "denúnciame, no me importa si yo voy preso", son algunas de las frases que, según los vecinos, dijo el adulto mayor en la escena.

También una testigo afirmó que a su hijo lo amenazó por el simple hecho de estar allí mirándolo.

En sus redes sociales, la víctima de homicidio ya había evidenciado que quería dejar su pasado atrás y pidió un último deseo el 6 de enero de 2024, que no se dio: “Solo espero que no sea el último cumple”.