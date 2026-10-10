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Noticias Caracol  / MUNDO  / Al menos 12 muertos en aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, tras ataque atribuido a los hutíes

Al menos 12 muertos en aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, tras ataque atribuido a los hutíes

El ataque dejó, además, 309 heridos y obligó a suspender las operaciones del aeropuerto de Riad.

Por: AFP
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Aeropuerto de Riad, lugar del ataque de este 10 de octubre.
Aeropuerto de Riad, lugar del ataque de este 10 de octubre.
Afp

La autoridad de aviación civil de Arabia Saudita reportó un saldo de 12 muertos y 309 heridos en un ataque el sábado contra el aeropuerto internacional de la capital Riad, que obligó a suspender sus operaciones. Se trata del ataque más mortífero en Arabia Saudita desde un atentado suicida con bomba del grupo Estado Islámico (EI) que causó la muerte de 21 fieles en una mezquita chií de Al Qatif (este) en mayo de 2015.

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Cuatro saudíes y ocho extranjeros, entre ellos un estadounidense, figuran entre los muertos en Riad, precisó la autoridad de aviación civil en un comunicado. "El ataque también dejó 309 heridos", algunos de los cuales sufren "lesiones graves", añadió la entidad al señalar también "daños materiales". Por ahora, el movimiento proiraní no reivindicó el ataque al aeropuerto.

Pero, la coalición militar liderada por Arabia Saudita en apoyo al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen acusó el domingo a los hutíes y prometió responder "con firmeza". Es un "crimen de guerra (...) contra una de las terminales de pasajeros del Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad que causó muertos y heridos entre viajeros y empleados" de la terminal, según un comunicado del portavoz de la coalición, Turki al Malki.

La coalición también informó el domingo que interceptó un misil al sureste de Riad, donde se encuentra la base aérea Príncipe Sultán. Asimismo, anunció la caída de un proyectil cerca del aeropuerto de Dammam, en el este del reino.

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Este aeropuerto es, junto con el de Yeda (oeste), una alternativa al aeropuerto de Riad, cerrado desde el sábado. Los daños aún estaban siendo evaluados. Los responsables de salud habían ordenado más temprano una inusual movilización masiva de médicos para hacer frente a una "emergencia grave" y varias embajadas extranjeras instaron a sus ciudadanos a evitar el aeropuerto.

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"Todo el mundo corría"

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Los hutíes han desatado una ola de ataques contra el reino apuntando a aeropuertos saudíes, instalaciones petroleras y tanqueros desde julio cuando se desmoronó la tregua con el gobierno yemení respaldado por Riad.

El gobierno saudita rara vez reconoce públicamente que los ataques hutíes alcancen objetivos civiles y, en las últimas semanas, ha guardado un silencio casi total sobre estos incidentes.

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Un testigo afirmó haber escuchado una explosión mientras esperaba para embarcar en un vuelo, mientras que otro aseguró haber presenciado un impacto que dejó heridos y desató escenas de pánico entre los pasajeros. "Estaba en la puerta 403. Vi cómo alcanzaban la 401, vi heridos (...) Todo el mundo corría", relató.

La autoridad de aviación civil anunció más temprano que las operaciones del aeropuerto fueron suspendidas temporalmente mientras se determinaban los daños y se verificaba la seguridad de las instalaciones.

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AFP

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