Alcalde enfrenta denuncia por violencia física a su pareja embarazada: "Me golpeó con la correa"

Una grave acusación envuelve a José Lazo Arce, alcalde del distrito de Juan Guerra, en la región San Martín, Perú. La controversia estalló luego de que se hiciera pública la denuncia presentada por su pareja, una joven de 22 años que lo señala por agresiones físicas, violencia psicológica y abandono de hogar. Según informó el diario peruano La República, la denuncia fue registrada en la comisaría del distrito de La Banda de Shilcayo, lo que desató una ola de cuestionamientos hacia la autoridad local.



El caso ha generado indignación en la ciudadanía, especialmente después de que comenzara a circular en redes sociales un video que mostraría parte de la agresión, imágenes cuya autenticidad aún no ha sido certificada oficialmente por las autoridades policiales. Allí se observa al hombre sin ropa agrediendo a la mujer a pesar de los gritos de auxilio.

Según informaron los medios, la denunciante, identificada como Cristina Quique Guerrero, relató que las agresiones se habrían presentado desde hace 4 meses y, que se han repetido en más de cuatro ocasiones. El episodio más reciente habría ocurrido el 28 de septiembre, fecha en la que, según su versión, el alcalde habría llegado en estado de ebriedad.

“Me ha ahorcado hasta dejarme sin respiración. Me golpeó con la correa, me ahorcaba con la mano y me tiraba manazos en la cabeza”, contó la joven al detallar los presuntos hechos de violencia. La joven también habló sobre la dependencia emocional que, asegura, dificultó durante meses el fin de la relación. “Cuando le dije que no me dejara, se quitó el pantalón y la correa y me lanzó la correa en la boca”, dijo, recordando uno de los momentos más dolorosos.



La víctima de la agresión se encuentra en estado de embarazo

Uno de los aspectos más indignantes para la ciudadanía, es que Cristina se encuentra embarazada. Según su versión, al comunicarle esta situación al alcalde, él respondió que no asumiría responsabilidad alguna e, incluso, habría intentado eliminar pruebas de su teléfono cuando ella le pidió apoyo económico para realizar exámenes médicos. Esta versión fue expuesta ante las autoridades.

Desde que la denuncia se hizo pública, el alcalde no ha sido ubicado, según el propio testimonio de la afectada. “Me dijo que lo denunciara si quería, que él estaba en el poder y que nadie lo tocaría. Que si quería me daba 500 soles”. Tras presentar la denuncia en la comisaría de La Banda de Shilcayo, Cristina aseguró que comenzó a recibir amenazas directas y hostigamiento presuntamente provenientes de familiares del alcalde.

La joven también presentó un audio que habría sido enviado por la exesposa del alcalde, quien, de acuerdo con el testimonio, la amenazó con “buscarla donde sea” y le exigió abandonar el inmueble. Minutos después, la mujer habría pasado frente a la casa en una motocicleta, acompañada de su hija, repartiendo insultos y advirtiendo que la “mataría a ella y a su bebé”, al que calificó como “bastardo”.

Ante la situación económica de la mujer, el Centro de Emergencia Mujer intervino y ofreció alojamiento temporal para Cristina, pues no cuenta con familiares en la región conocida como Tarapoto, ya que es originaria de Lima. La República informó que la denuncia fue presentada junto a un video que mostraría la agresión en flagrancia, el cual está siendo evaluado por las autoridades.

Por ahora, la Policía Nacional de Perú continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del alcalde y de los familiares involucrados en los presuntos actos de violencia y hostigamiento.

