Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Alcalde enfrenta denuncia por violencia física a su pareja embarazada: "Me golpeó con la correa"

La mujer denuncia que ha sido amenazada por familiares del alcalde luego de revelar las agresiones que, asegura, sufrió durante más de 4 ocasiones.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de nov, 2025
Alcalde enfrenta denuncia por violencia física a su pareja embarazada: "Me golpeó con la correa"
Redes sociales - Getty Images

