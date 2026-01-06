Trump habría llegado a un acuerdo con el Gobierno venezolano sobre el petróleo

El presidente Donald Trump anunció a través de su cuenta de Truth Social que Venezuela le entregará a Estados Unidos “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad”, dando a entender que ya hizo acuerdos con el Gobierno del país suramericano, tras la captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta a la justicia norteamericana. (Lea también: "Eres un criminal y vas a pagar": lo que expreso político del régimen venezolano le dijo a Maduro)

“Me complace anunciar que las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América”, escribió el mandatario al comenzar el mensaje.



Lo que Trump dijo que hará con el petróleo de Venezuela

En el texto, el presidente reveló que “se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice para beneficiar al pueblo de Venezuela y los Estados Unidos!”.

“Le he pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Será llevado por barcos de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos”, agregó.



El mensaje de Trump se conoció poco después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, designara a Calixto Ortega Sánchez como vicepresidente del área económica.



Rodríguez era la vicepresidenta del país y primera en la línea de sucesión, pero además era ministra de Hidrocarburos y zar económico. Su sustituto fue presidente del Banco Central de Venezuela entre 2018 y 2025 y antes trabajó en la industria petrolera.

"Para el cierre de 2026 esperamos consolidar las cifras de 2025 y hemos crecido aún más", expresó la presidente interina en la TV estatal, donde citó la estimación de crecimiento de 6,5% de la Cepal para 2025.

El escenario económico venezolano es complejo, con una desvalorización de la moneda local de casi 500% que aviva temores de hiperinflación. No obstante, expertos mejoraron sus perspectivas para 2026 con la funcionaria a la cabeza del gobierno.

Delcy Rodríguez llevó las riendas de la política económica en los años de la crisis más profunda, cuando flexibilizó controles y despenalizó el uso del dólar.

Expertos estiman que la nueva administración puede llevar a una flexibilización del embargo vigente desde 2019.



“No nos entregamos”

Delcy Rodríguez también afirmó antes de la publicación de Trump que Venezuela "no se rinde, somos un pueblo que no nos entregamos".



"Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela, es el gobierno de Venezuela", enfatizó.

Trump insiste en que está "a cargo" del país y asomó que fue su decisión dejar a Rodríguez al mando, sin considerar por ahora entregar el poder a la oposición liderada por la Nobel de la Paz María Corina Machado. (Lea también: Trump afirmó que Maduro “es un tipo violento” y se burló de él porque intentaba imitarlo)

Además, le advirtió a la nueva gobernante que si "no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro".

Rodríguez envió por su parte una carta de tono cordial en la que abogó por una relación equilibrada y respetuosa entre los dos países.

