El aviso que habría dado EE. UU. a Diosdado Cabello en Venezuela; podría correr la suerte de Maduro

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y ficha clave del chavismo, podría ser el próximo objetivo de EE. UU. si no ayuda a cumplir las exigencias de ese país tras los recientes ataques en los que fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Así lo han dado a conocer fuentes allegada a la agencia Reuters que estarían familiarizadas con la tensa situación que actualmente se vive en territorio venezolano.

Y es que la actual libertad de Cabello, ficha clave en el proyecto oficialista venezolano y mano derecha de Hugo Chávez en el pasado y Nicolás Maduro hasta hace poco, ha provocado todo tipo de reacciones entre los opositores venezolanos que aplaudieron el ataque norteamericano del pasado 3 de enero. Esto, debido a que, afirman algunos, Cabello continúa cumpliendo un papel determinante dentro del régimen al contar con amplia legitimidad dentro de las esferas del chavismo, incluidas las mismas fuerzas armadas.

Que el actual ministro del Interior continúe en Venezuela ha causado cierto descontento entre la oposición venezolana, más sin embargo EE. UU. no habría descartado aún la posibilidad de declararlo como uno de los principales objetivos en caso de que el Gobierno encargado no cumpla con las demandas expuestas por Trump. Así lo ha citado Reuters al afirmar que "Donald Trump ha decidido confiar como gobernantes temporales para mantener la estabilidad durante un período de transición".



El plan de EE. UU. respecto a Cabello, acorde con las citas de la agencia previamente mencionada, es claro: debe cooperar con Delcy Rodríguez —pese a la rivalidad que ambos han mantenido— mientras que el país norteamericano se plantea una alternativa para poder sacarlo del poder y llevarlo al exilio. De lo contrario, Cabello se convertiría en un objetivo principal del Gobierno Trump y podría "enfrentar un destino similar al de Maduro" o incluso poner en riesgo su vida.



Dos de las fuentes citadas también se refirieron al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, quien también es considerado un potencial objetivo de EE. UU. en caso de entorpecer los objetivos de Washington.



¿Qué pasará en Venezuela tras reciente captura de Maduro?

Tres días después de la operación militar de EE.UU. para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el chavismo ha cerrado filas en torno a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien dijo que "no hay agente externo" que gobierne el país. Rodríguez, que juró el cargo en atención a una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, enfrenta el dilema de mantener unido al chavismo en su posición contestataria ante Washington, mientras Donald Trump le ha exigido cumplir sus demandas, bajo la amenaza de que pagará un precio "más alto que el de Maduro".

"Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela", señaló este martes la funcionaria en un acto oficial, quien aseguró haber "crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas". "En lo personal -agregó, sin entrar en detalles-, (a) quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta".

Desde la decisión del Supremo de encomendar el Ejecutivo a la entonces vicepresidenta ejecutiva, el liderazgo del chavismo ha mostrado unidad y se ha volcado a arropar a la ahora presidenta encargada, que prestó juramento ante su hermano y titular del Parlamento, Jorge Rodríguez. La ceremonia tuvo lugar un día después de que el alto mando militar, liderado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, respaldara la decisión de la alta corte y garantizó la gobernabilidad del país.

Este martes el turno fue para miles de mujeres chavistas que marcharon en Caracas en apoyo a la mandataria encargada, pero también para sumarse a la cruzada para exigir la liberación de Maduro y Flores. "Le decimos a nuestra presidenta encargada que no está sola, aquí tiene un ejército de mujeres que la va acompañar a seguir trabajando para que nuestro pueblo se sienta atendido", dijo la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien encabezó la manifestación junto al ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Agencia Reuters confirmó que el gobierno de Donald Trump advirtió a Diosdado Cabello que podría encabezar su lista de objetivos, a menos que ayude a Delcy Rodríguez a cumplir con las exigencias de EE. UU.



Incertidumbre en el chavismo

Y es que, tras doce años de Gobierno de Maduro, la captura intempestiva del mandatario plantea un nuevo capítulo de incertidumbre sobre el futuro de la revolución bolivariana, que cumple ya 26 años en el poder. Rodríguez, una de las caras más conocidas del chavismo, ha liderado instituciones clave, como los ministerios de Comunicación y la Información, de Exteriores, Finanzas y hasta hace poco el de Hidrocarburos.

Sin embargo, no ha sido una dirigente popular ni ha ejercido cargos de elección, con la excepción de la diputación como parte de la Asamblea Nacional Constituyente, una instancia instalada en 2017 tras unas elecciones en las que solo participó el chavismo y cuyos resultados desagregados jamás fueron divulgados. Junto a su hermano, está sancionada desde 2018 por el Departamento del Tesoro estadounidense, que la señala de ayudar a Maduro "a mantener el poder y solidificar su Gobierno autoritario".

Ahora, sin un horizonte claro de cuánto se extenderá su condición de encargada, Rodríguez tiene como mayor desafío mantener a raya a un Gobierno de Trump decidido a controlar a Venezuela. "Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", afirmó el líder republicano, quien agregó que no descartan nuevos ataques. "Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque", advirtió el gobernante el domingo, un día después del sorpresivo bombardeo que ordenó sobre zonas de Caracas y de tres estados vecinos.

En su primer comunicado como presidenta encargada, Rodríguez extendió una invitación a Estados Unidos para trabajar en una "agenda de cooperación" conjunta. Pero este gesto se ha alternado con discursos y mensajes desafiantes de la presidenta encargada, también de otros dirigentes chavistas, que insisten en que buscarán la liberación de Maduro y Flores para que regresen a Venezuela. Durante su juramentación, Rodríguez consideró a Maduro y Flores "rehenes" de EE.UU..

Como uno de sus primeros actos ya investida visitó la tumba del fallecido Chávez, en el Cuartel de la Montaña, la del exministro chavista Aristóbulo Istúriz y la de su padre, el dirigente de izquierda Jorge Antonio Rodríguez, asesinado en 1973 durante un interrogatorio por el secuestro de un estadounidense en el cual se le implicaba. Rodríguez inicia así una nueva fase de la 'revolución' marcada por la tensión entre la carga simbólica del legado de Chávez y la amenaza de una administración que mantiene el mayor despliegue aeronaval en el Caribe y ejecutó un inédito ataque en suelo venezolano.

