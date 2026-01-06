Madre habría asesinado a tres familiares antes de quitarse la vida: dos víctimas eran sus hijos

Un caso estremecedor ha impactado a la ciudadanía del condado de Humphreys, Tennessee, en Estados Unidos. Lo que comenzó la mañana del pasado viernes 2 de enero como una revisión de rutina en la ciudad de Waverly para verificar el bienestar de una familia, dio un giro trágico cuando las autoridades locales descubrieron una escena del crimen al ingresar a la vivienda.



De acuerdo a lo informado por Telemundo, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Humphreys acudieron a una propiedad ubicada en East Little Richland Road, luego de recibir una llamada anónima el pasado viernes por la mañana para verificar el bienestar en la vivienda. Cuando llegaron las autoridades e ingresaron al domicilio, los oficiales localizaron los cuerpos sin vida de cuatro personas, todos integrantes de una misma familia. Las víctimas presentaban heridas de bala, lo que de inmediato activó un protocolo de investigación criminal para esclarecer la cronología de los hechos.



¿De quiénes eran los cuerpos hallados por las autoridades?

Según los reportes de la revista People, las personas fallecidas fueron identificadas como Arius Thompson, de 4 años, Isaiah Johnson, de 13 años y Evelyn Johnson, de 88 años. En el mismo lugar se encontró el cuerpo de Heather Thompson, de 32 años, quien, según el sheriff Chris Davis, ha sido señalada por los investigadores como la posible responsable de los homicidios antes de quitarse la vida.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los oficiales es que no existían registros de llamadas por incidentes de violencia doméstica ni reportes relacionados con crisis de salud mental en ese domicilio, ya que el sheriff Davis afirmó en rueda de prensa que: "una vez más, conozco a las familias. Así que vamos a hacer lo correcto por ellos". Adicionalmente, se confirmó que Heather Thompson se encontraba separada del padre de los menores, por lo que las autoridades no han logrado establecer un vínculo directo entre esta situación personal y el fatal desenlace.

Biah Thompson, el padre de los menores de edad, utilizó las redes sociales para expresar su profundo dolor al mencionar que: "Esta mañana recibí una llamada que no le deseé a ningún otro padre. Como padre me dolió y me destrozó el alma escuchar que mis hijos, Arius e Isaías han sido arrebatados de mí y ya no están con nosotros. Eran solo bebés". Por lo que para cubrir los gastos funerarios y trasladar los cuerpos de los menores a Nuevo México, donde él reside actualmente, ha iniciado una campaña en la plataforma GoFundMe, la cual hasta el momento de esta publicación, ha logrado recaudar 15.845 dólares, casi 60 millones de pesos aproximadamente.



De acuerdo a la revista estadounidense anteriormente mencionada, el director del colegio del condado de Humphreys, donde asistía el joven Isaiah, emitió un comunicado de condolencias y anunció que dispondrá de consejeros para brindar apoyo emocional a los estudiantes y al personal docente tras lo sucedido. "Estamos profundamente entristecidos por la noticia. Por respeto a la familia y la investigación en curso, el sistema escolar no proporcionará ningún comentario" se lee en el comunicado.



