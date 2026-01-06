Fuerte temblor en Filipinas este martes 6 de enero de 2026: magnitud de 6.4

Un temblor en Filipinas de magnitud 6,4 sacudió la costa del sur de ese país en la mañana del miércoles, hora local, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), pero no se emitió ninguna alerta de tsunami ni se reportaron daños de inmediato.

El sismo, registrado inicialmente con una magnitud de 6,7 por el USGS, tuvo su epicentro a una profundidad de 58,5 kilómetros a unos 27 kilómetros al este de la ciudad de Santiago, en la isla de Mindanao, según la entidad estadounidense. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) replicó la información del movimiento telúrico internacional.



Nash Paragas, un rescatista de la provincia oriental de Davao Oriental, declaró que no había informes inmediatos de víctimas ni daños. "Hubo un temblor. Vi algunos coches moverse, pero creo que duró poco, alrededor de cinco segundos", dijo.



Sismos recientes en Filipinas

El este de Mindanao fue sacudido en octubre por dos terremotos de magnitud 7,4 y 6,7 que causaron la muerte de al menos ocho personas. Estos sismos se produjeron días después de un terremoto de magnitud 6,9 que mató a 76 personas y destruyó o dañó 72.000 viviendas en la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas, según cifras del gobierno.

Los terremotos son un fenómeno casi diario en Filipinas, que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón, pasando por el sudeste asiático, hasta la cuenca del Pacífico.



¿Por qué son tan frecuentes los sismos y tsunamis en el océano Pacífico?

El 99 % de los eventos sísmicos en el mundo ocurren en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. “Básicamente se llama así porque ocurren muchos terremotos y sumado a eso hay muchos volcanes activos. Son dos procesos que están vinculados el uno con el otro”, contó el investigador, doctor en Geociencias y profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) Javier Idárraga García.

El experto, que ha especializado parte de su investigación en la geología marina, explica que los temblores son una subducción de placas tectónicas. “Es cuando dos placas tectónicas se están chocando, pero una de ellas empieza a sumergirse por debajo de la otra. Al estar en ese contacto, una tratando de meterse por debajo de la otra, se genera mucha presión que se puede acumular durante mucho tiempo como decenas, cientos o incluso miles de años. Cuando ya no aguanta más esa presión se libera súbitamente. Ahí es donde se generan las ondas sísmicas”.



¿Dónde queda el Cinturón de Fuego del Pacífico?

Este cinturón o anillo de fuego rodea gran parte del Pacífico. Considerando que nos referimos al océano más grande del planeta la extensión del cinturón también es muy amplia. En América Latina esta zona de subducción cruza 14 países: Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

El cinturón se dobla a la altura de las Islas Aleutianas, en el norte del océano, entre Alaska y la península de Kamchatka. Después sigue por las islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. Abarcando un área de 40.000 kilómetros.