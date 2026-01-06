A Cilia Flores no la iban a capturar, aseguró Diosdado Cabello al pedir la libertad de Maduro

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, habló en medio de una movilización de mujeres chavistas que salieron a las calles para expresar su apoyo a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y pedir por la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Le decimos a nuestra presidenta encargada que no está sola, aquí tiene un ejército de mujeres que la va acompañar a seguir trabajando para que nuestro pueblo se sienta atendido", dijo la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, en la avenida Libertador, antes de comenzar el recorrido hacia una capilla en el centro de la capital venezolana.

La funcionaria, que además es la primera mujer en haber obtenido el grado de almirante, agregó que Maduro y Flores "van a volver".



A la concentración también se sumó el ministro de Interior y Justicia y número dos del chavismo, revelando lo que supuestamente hizo la primera dama cuando los estadounidenses llegaron a Caracas para capturar al líder venezolano.



“A Cilia no se la iban a llevar, se llevaban solo al presidente Nicolás Maduro y Cilia se plantó y dijo: ‘Si se lo van a llevar a él me tienen que llevar a mí también’. Es de lo que está hecha la mujer venezolana, de coraje, de entrega, de dedicación, de saber de dónde está parada”, relató Cabello. (Lea también: VIDEO | Así fue el último acto oficial de Maduro horas antes de su captura: "Año nuevo, vida nueva")



Asimismo, señaló que el imperialismo, en alusión a Estados Unidos, sabe que "ha cometido un terrible crimen, que han asesinado a civiles que estaban durmiendo y no tenían nada que ver y les explotó una bomba", aunque de momento las autoridades locales no han precisado la cifra de fallecidos y solo han informado que 55 militares venezolanos y cubanos perdieron la vida en el ataque del Gobierno de Donald Trump.

Tal como lo expresó Maduro el lunes ante un tribunal de Nueva York, Cabello manifestó que Estados Unidos “tiene un prisionero de guerra en su territorio secuestrado donde fue electo por la mayoría del territorio venezolano”, y exigió “que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia”. (Lea también: "Eres un criminal y vas a pagar": lo que expreso político del régimen venezolano le dijo a Maduro)



A Hugo Chávez “lo mataron”

En medio de su discurso, el ministro manifestó que “es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando que va a caer la revolución bolivariana no conocen este pueblo”.

“Nosotros perdimos físicamente al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar”, añadió. (Lea también: Trump afirmó que Maduro “es un tipo violento” y se burló de él porque intentaba imitarlo)

Cabe recordar que Chávez murió el 5 de marzo de 2013 a causa de un cáncer, tras revelar en junio de 2001 que padecía la enfermedad, por lo que no es claro a qué se refería Cabello cuando dijo que al presidente lo habían matado.

