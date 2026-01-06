VIDEO | Así fue el último acto oficial de Maduro horas antes de su captura: "Año nuevo, vida nueva"

Pocas horas antes de haber sido capturado por el Gobierno de los Estados Unidos, Nicolás Maduro, en sus funciones como presidente de Venezuela, recibía a un enviado especial del presidente de China, Xi Jinping. Sin conocer lo que pasaría al poco tiempo de haber llevado a cabo ese último acto oficial, el líder del oficialismo recibió con gran carisma a los delegados del gigante asiático en el Palacio de Miraflores, sede principal del Gobierno, e incluso recibió preciados obsequios traídos desde territorio asiático.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El encuentro se extendió durante cerca de 3 horas el pasado viernes 2 de enero. En él, se hablaron diferentes temas, entre los que sobresalieron los relativos a reforzar los cientos de acuerdos con los que cuentan ambas naciones. Lo que ninguno de los actores presentes en la mesa sabían, al parecer, era que al mandato de Maduro le quedaban muy pocas horas antes de ser capturado por los Estados Unidos y ser trasladado hacia Nueva York, en donde actualmente es procesado judicialmente. El espacio también fue acompañado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, mujer vestida de traje azul que, según Trump, actualmente sería pieza clave en la administración del país, luego del ataque en tierra llevado a cabo el pasado 3 de enero.

Al finalizar el encuentro, Maduro recibió una valiosa porcelana china, entregada directamente por el delegado de Xi Jinping. "Regalo de inicio de año, de Año Nuevo. Qué belleza, vale", decía con gran ánimo el mandatario Maduro, acompañado también por su círculo cercano. Maduro agradeció esta visita de inicio de año, y en respuesta a tal obsequio también les entregó a los representantes chinos un tipo de cuadro, en el que escribió unas palabras que no quiso revelar ante las cámaras. "Guárdalo. Esto es secreto entre los dos", exclamó, entre risas, Maduro.



Una de las palabras de Maduro que mayor relevancia tuvo durante esta reunión fue la que dijo al poco tiempo de haber recibido este regalo: "Año nuevo, porcelana nueva. ¡Año nuevo y vida nueva!", dijo, con notoria felicidad. Posterior al intercambio de presentes, Maduro y todo el equipo delegado de China se acomodaron en la sala para tomarse una fotografía, en la que el hoy capturado hizo la misma postura con la que, unas horas más tarde, iba a aparecer esposado en Nueva York, junto a agentes estadounidenses que lo trasladaron hacia el país norteamericano. En nombre del Gobierno venezolano, Nicolás Maduro también reconoció la hermandad entre China y Venezuela, e incluso consideró al presidente de la república asiática como un "hermano mayor".



Nicolás Maduro horas antes de haber sido capturado por EE. UU. Foto: redes sociales

Publicidad

Así fue la captura de Nicolás Maduro, por EE. UU., en Venezuela

El pasado sábado 3 de enero, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos llevó a cabo un "ataque a gran escala" en Venezuela y aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue "capturado y sacado" de Venezuela en la madrugada de este sábado. También fue detenida la esposa de Maduro, Cilia Flores."Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país", fue el mensajde de Trump en Truth Social, su red social.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, se pronunció minutos más tarde y confirmó la captura de Maduro. En ese sentido, exigió de manera pública una prueba de vida del presidente venezolano y de Flores. De igual forma, condenó los ataques de Estados Unidos. "Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

Publicidad

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaron explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país. Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder. En una breve entrevista con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue "una operación brillante".

"Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos" involucrados en una operación que supuestamente ha depuesto a Maduro y lo ha sacado del país junto a su esposa, Cilia Flores. En dicho operativo no se registraron bajas estadounidenses, pero sí se registraron decenas de muertes, entre las que se incluyeron las de civiles que vivían en zonas cercanas a los puntos bombardeados y el equipo de protección del líder chavista.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE EFE Y AFP

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTCV.COM.CO