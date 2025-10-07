En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Edificio en obra en Madrid colapsó y hay obreros desaparecidos: “Estallido enorme”

Edificio en obra en Madrid colapsó y hay obreros desaparecidos: “Estallido enorme”

Tres trabajadores resultaron heridos, uno de ellos con lesiones graves. Socorristas buscan entre los escombros a posibles personas atrapadas, según la información dada por los lesionados.

Por: AFP
Actualizado: 7 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
En Madrid, edificio en obra colapsó y hay obreros desaparecidos
AFP

