Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
VENEZUELA VS. COLOMBIA, EN VIVO
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Él es el alemán que se escondió en Santander tras escapar de psiquiátrico y hacer tiroteo en colegio

Él es el alemán que se escondió en Santander tras escapar de psiquiátrico y hacer tiroteo en colegio

El hombre fue identificado por el nombre de Georg Riess, ciudadano alemán, quien fue capturado en Piedecuesta, Santander, tras un operativo entre Policía e Interpol. Tenía circular roja y era prófugo de la justicia desde 2023.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 09, 2025 01:28 p. m.
Comparta en:
Capturado en Piedecuesta, Santander.
Capturado en Piedecuesta, Santander.
REDES SOCIALES / POLICÍA NACIONAL