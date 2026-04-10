VIDEO: así fue el momento cuando astronautas de Artemis II salieron de la cápsula Orión

"Misión cumplida", dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, tras el amerizaje de la misión Artemis II en la Tierra, luego de 10 días en los cuales los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión recorrieron la órbita de la Luna y se convirtieron en los humanos que más lejos han estado de la superficie terrestre. Varios minutos después de llegar al Océano Pacífico, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen salieron de la cápsula.

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La recuperación de los astronautas, que la agencia espacial reportó de forma inicial en "excelente forma" en su evaluación a distancia, estuvo a cargo de las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA. Los equipos primero debían esperar a que fuera completamente seguro aproximarse a la nave. Una vez se dio señal, helicópteros y buzos de la Marina emprendieron el viaje.

Durante el descenso, los cuatro astronautas soportaron velocidades que superaron los 40.000 kilómetros por hora (cerca de 24.661 millas por hora), mientras la nave enfrentaba temperaturas extremas generadas por la fricción con la atmósfera terrestre, de hasta unos 2.760 grados centígrados (5.000 Fahrenheit).



"Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario. Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones (EE.UU. y Canadá) como embajadores de la humanidad en las estrellas", añadió Isaacman. La NASA también ha reportado que hasta ahora todas las maniobras han resultado "de manera perfecta", sin ningún tipo de problema en la nave.



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La maniobra, en la que además hubo una desconexión de comunicaciones de seis minutos ya prevista tras la llegada a la atmósfera, era una prueba de fuego para probar el escudo térmico que protege a la nave y los astronautas. Artemis II reingresó a la Tierra con una trayectoria más directa que la que tomó Artemis I, misión no tripulada de 2022, para reducir las posibilidades de que el escudo térmico sufriera daños que pusieran en peligro a los cuatro astronautas.

Esta vez la duración de la entrada fue de unos 14 minutos, en lugar de 20, lo que induce una carga térmica mucho menor en el escudo, según la NASA. Después de salir de la nave, los astronautas fueron llevados a una plataforma inflable, donde los recogieron dos helicópteros y los trasladaron a la enfermería de un barco, para después hacer otras revisiones médicas en tierra.

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a los astronautas por culminar el trabajo que duró 10 días y marcó la antesala para más viajes del ser humano. Trump incluso anticipó que habrá más viajes a la Luna y, próximamente, a Marte.

LAURA VALENTINA MERCADO

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*Con información de EFE

