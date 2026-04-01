La NASA resuelve "problema" con la misión Artemis II poco antes del despegue: esto se sabe

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) resolvió un "problema" relacionado con las comunicaciones del sistema de terminación de vuelo, que podría haber impedido el lanzamiento de Artemis II, la misión que viajará alrededor de la Luna y que prevé partir a las 18:24 hora local (5:24 p. m. hora Colombia) de este miércoles 1 de abril.



"Los ingenieros resolvieron un problema con el hardware que comunica el sistema de terminación de vuelo que habría impedido al suelo de enviar una señal para destruir el cohete si se desviase de su ruta durante el ascenso, para proteger la seguridad pública", indicó la agencia espacial estadounidense en su transmisión. El equipo del Eastern Range de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (Space Force) avisó que la condición del lanzamiento era un 'no go', es decir, sin condiciones aptas para el despegue. Este inconveniente solo duró unos minutos.

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En ningún momento interrumpió la cuenta regresiva para el despegue desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida. Un equipo de pruebas de confianza realizó un ejercicio para "garantizar que el hardware esté listo para apoyar el lanzamiento de hoy", según indicó la NASA.



¿Qué es la misión Artemis II?

Artemis II es el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen volarán a bordo de la nave espacial Orion y confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen. "En esta Edad de Oro de exploración e innovación, las misiones Artemis permitirán a los astronautas explorar la Luna para llevar a cabo descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y ayudar a generar impulso para las primeras misiones tripuladas a Marte", asegura la NASA en su sitio oficial.

Artemis I se llevó a cabo sin tripulación, por lo que esta nueva misión "pondrá a prueba una amplia gama de funciones y capacidades del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y de Orion para las misiones al espacio profundo. Esta misión demostrará que los sistemas de soporte vital críticos de Orion están listos para sustentar a la tripulación en futuras misiones", explicaron.



La misión Artemis II que despega este miércoles no alunizará, sino que orbitará la Luna. La siguiente misión si espera llevar humanos nuevamente a la superficie del satélite natural de la Tierra. La misión de 10 días llevará a los astronautas alrededor de la Luna, la primera vez en más de 50 años.



Los tripulantes de la misión llegaron al Complejo de Lanzamiento 39 a las 14:14 hora local, cuatro horas antes del estimado despegue tras realizar la caminata en el Centro Espacial Kennedy, que "cada astronauta de la NASA ha hecho desde la misión de Apolo 7 en 1968", informó la agencia espacial estadounidense. Antes de subir a la nave espacial Orión, que los llevará al espacio profundo, entraron como parada final al Cuarto Blanco, "un ambiente limpio y controlado" en el que el equipo técnico verifica que todos los sistemas estén listos para el lanzamiento, detalló el organismo estadounidense en su transmisión en directo.

