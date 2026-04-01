EN VIVO lanzamiento Artemis II, de Nasa, a la Luna: nave alcanza la órbita de la Tierra

La Nasa retransmitirá este miércoles en español el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar, como alternativa a la emisión oficial en inglés, para que la audiencia hispanohablante pueda seguir de cerca los preparativos del despegue, que tendrá lugar desde Florida (Estados Unidos). El lanzamiento está programado para las 6:24 de la tarde hora local (5:24 de la tarde, hora Colombia) desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, aunque la ventana de despegue se extiende por dos horas.



¿Dónde ver el despegue de Artemis II?

Los usuarios pudieron ver la transmisión del lanzamiento de Artemis II a la órbita de la Luna a través de Noticias Caracol En Vivo, que desde la mañana de este miércoles estuvo con el directo de este evento de importancia mundial.

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Además, en este medio los usuarios pudieron ver el despegue de la nave.

6:00 p. m.: Artemis II alzanca la órbita de la Tierra

La misión Artemis II de la NASA alcanzó este miércoles la órbita terrestre cerca de diez minutos después de despegar desde Florida (EE.UU.), dando inicio a su viaje de diez días alrededor de la Luna, algo que no ocurría desde hace más de medio siglo.



Los cuatro astronautas de la tripulación orbitaron durante unas 24 horas alrededor de la Tierra para probar los sistemas y decidir si continuar hacia la Luna, trayecto que tomó otros cuatro días, según explicó la NASA.



Tras superar esa fase, los tripulantes llegaron al lado más oculto de la Luna el lunes 6 de abril, cuando pudieron observar más que ningún otro ser humano gracias a la posición del Sol, que iluminó el satélite natural.

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Durante la travesía, los astronautas alcanzaron también el punto más lejano en el espacio profundo al que haya llegado una persona: más de 400.000 kilómetros.

La tripulación estuvo integrada por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Todos se despertaron cerca de las 9:25 (13:25 GMT) el día del lanzamiento.

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Bajo condiciones meteorológicas favorables, los cuatro tripulantes de Artemis II, que no tenía previsto alunizar, despegaron unos 11 minutos después de lo programado, a las 18:35 hora local (22:35 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy.

Momentos antes del despegue hubo tensión, ya que los técnicos resolvieron un problema con un sensor que mostraba una batería fuera de rango de temperatura y arreglaron un fallo en el sistema de comunicaciones.

Finalmente, no se presentó ningún contratiempo mayor como los que habían retrasado un mes el lanzamiento en febrero, y el Space Launch System (SLS), el cohete más grande y potente de la NASA, despegó con la tripulación a bordo de la cápsula Orión.

La misión de diez días se convirtió en la primera en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.

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Artemis II fue la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y antecedió a las próximas expediciones en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de preparar las condiciones para la exploración de Marte.



5:35 p. m.: Despegó la misión Artemis II

Tras varias horas de espera, a las 6:35 de la tarde hora de Floria, 5:35 p. m. hora Colombia, la misión Artemis II despegó del Centro Espacial Kennedy.

#ATENCIÓN | Video del momento del despegue de la misión Artemis II, de la Nasa, hacia la órbita de la Luna.



Más detalles >>> https://t.co/wEcwUsiJ4L pic.twitter.com/m8KFsXmPX9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 1, 2026

5:15 p. m.: Nasa anuncia que la nave de Artemis II está lista para despegar

Los cuatro astronautas de Artemis II concluyeron la revisión de seguridad y el cierre de la nave espacial Orión, donde ya están listos y aislados para despegar a las 6:24 de la tarde (5:24 de la tarde hora Colombia) de este miércoles desde Florida tras resolver dos problemas técnicos, de una batería y de comunicaciones.

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Instantes antes del despegue en Cabo Cañaveral, los técnicos corrigieron un sensor que indicaba que una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS) estaba más caliente de lo normal y también solucionaron un inconveniente en el equipo de comunicaciones.

AFP

A pesar de ello, la NASA no interrumpió en ningún momento la cuenta regresiva para el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de la misión de diez días que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna. De hecho, las probabilidades de buen clima aumentaron del 80 % inicial al 90 %.

El vehículo, integrado en el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), fue cerrado casi tres horas antes del despegue previsto, tras una revisión de los sistemas de comunicación y una inspección de las puertas para garantizar su sellado hermético, informó la agencia espacial estadounidense.

Orión, principal nave de Estados Unidos para la exploración del espacio profundo, está diseñada para transportar a cuatro astronautas más allá de la órbita baja terrestre, protegiendo a la tripulación de las altas velocidades y del calor.

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Con esta nave, que alcanza la órbita terrestre en apenas diez minutos, los astronautas viajarán durante diez días para rodear la Luna. Será la primera vez en más de medio siglo que se realice este recorrido, además de marcar el punto más lejano en el espacio profundo alcanzado por seres humanos: más de 400.000 kilómetros.

La tripulación está compuesta por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Todos despertaron cerca de las 9:25 (13:25 GMT).

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Antes de ingresar a Orión, hicieron una última parada en el Cuarto Blanco, "un ambiente limpio y controlado" en el que el equipo técnico verifica que todos los sistemas estén listos para el lanzamiento.

La nave Orión de Artemis II, que busca ser un paso clave hacia la instalación de una base en la Luna y la exploración humana de Marte, rodeará el satélite y permitirá a los astronautas contemplar su cara oculta.



4:15 p. m.: Astronautas de Artemis II llegan a la plataforma de lanzamiento en Florida

Los cuatro astronautas de Artemis II llegaron este miércoles a la plataforma de lanzamiento del cohete que despegará desde Florida a las 18:24 hora local (22:24 GMT), según lo previsto por la NASA, para iniciar la misión de diez días alrededor de la Luna.

Los tripulantes arribaron al Complejo de Lanzamiento 39 a las 14:14 hora local (18:14 GMT), cuatro horas antes del despegue estimado, tras realizar la tradicional caminata en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, que "cada astronauta de la NASA ha hecho desde la misión de Apolo 7 en 1968", informó la agencia espacial.

Misión Artemis 2 - AFP

Antes de ingresar a la nave Orión, que los llevará al espacio profundo, hicieron una última parada en el Cuarto Blanco, "un ambiente limpio y controlado" donde el equipo técnico verifica que todos los sistemas estén listos para el lanzamiento, detalló la NASA en su transmisión en directo.

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Los astronautas saludaron por última vez a los medios mientras vestían sus trajes especiales de color naranja brillante, confeccionados a la medida y con mejoras para regular la temperatura corporal, brindar mayor protección y facilitar la movilidad.

La tripulación está integrada por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Todos se despertaron cerca de las 9:25 hora local (13:25 GMT).

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"Los amo, chicos", expresó Glover en sus últimas palabras a la prensa.

Misión Artemis II. AFP

Previo a su trayecto hacia la plataforma, los astronautas jugaron cartas, siguiendo una tradición de la NASA para que los comandantes "quemen toda su mala suerte", según relató la agencia.

Artemis II busca ser un paso decisivo hacia la instalación de una base en la Luna y la futura exploración humana de Marte. La misión también es histórica por incluir por primera vez en un viaje lunar a una mujer (Koch), un astronauta afroamericano (Glover) y un canadiense (Hansen).

Los cuatro se convertirán en los primeros humanos en alcanzar la órbita lunar desde 1972, cuando el Apolo 17 abandonó el satélite.

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La misión tendrá una duración aproximada de diez días, durante los cuales rodeará la Luna y permitirá observar su cara oculta.

Asimismo, se espera que sea la misión tripulada que más se aleje de la Tierra, superando los más de 400.000 kilómetros alcanzados por el Apolo 13.



1:28 p. m.: Astronautas ingresan a la nave Orión

Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch embarcarán con su colega canadiense Jeremy Hansen este miércoles para un viaje de unos 10 días que consistirá en volar alrededor de la Luna, sin alunizaje. La tripulación incluye a la primera mujer, la primera persona negra y el primer no estadounidense en participar en una misión de este tipo, una diferencia considerable con la era Apolo.

Astronautas de la misión Artemis II. AFP

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1:10 p. m.: Astronautas del Artemis II se ponen los trajes espaciales

Los cuatro astronautas que participarán en la misión Artemis II se colocaron sus trajes espaciales antes del lanzamiento del cohete, programado para este miércoles a las 18:24 horas (22:24 GMT) desde Cabo Cañaveral, Florida.

La NASA difundió imágenes de los tres estadounidenses —el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover— junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), mientras se preparaban para su travesía de diez días.

Un equipo técnico ayudó a los astronautas a ponerse los trajes del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orión, la nave que despegará desde el Centro Espacial Kennedy.

Estos trajes, señaló la NASA en su transmisión, están confeccionados a la medida de cada tripulante para ofrecer "movilidad y comodidad mientras garantizan máxima seguridad durante las fases dinámicas del vuelo".

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"Los trajes espaciales de color naranja brillante están diseñados para protegerlos en su travesía y presentan muchas mejoras de pies a cabeza", explicó la agencia espacial estadounidense.

Entre las innovaciones destacadas figuran un exterior resistente al fuego, cremalleras que facilitan su colocación, un sistema de control térmico para mantenerlos frescos y secos, y un casco más ligero y robusto que mejora la comodidad y la comunicación.

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Los guantes, más duraderos, permiten ahora interactuar con pantallas táctiles, mientras que las botas ofrecen resistencia a las llamas y mayor agilidad en los movimientos.

Los cuatro astronautas serán los primeros en alcanzar la órbita lunar desde 1972, cuando el Apolo 17 dejó el satélite.

La misión también marcará un hito inclusivo: por primera vez en un viaje lunar participarán una mujer (Koch), un astronauta afroamericano (Glover) y un canadiense (Hansen).

Artemis II tendrá una duración aproximada de diez días, durante los cuales rodeará la Luna y permitirá observar su cara oculta.

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Asimismo, se espera que sea la misión tripulada que más se aleje de la Tierra, superando los más de 400.000 kilómetros alcanzados por el Apolo 13.



11:50 a. m.: Nasa comienza la carga de combustible de Artemis II

La NASA inició esta mañana el procedimiento de abastecimiento de combustible del cohete Artemis II, misión que planea despegar este miércoles desde Florida (EE. UU.) y llevar a cuatro astronautas a la órbita lunar, algo que no ocurre desde hace más de cincuenta años.

"Los equipos de la NASA han comenzado a llenar lentamente el cohete Artemis II con hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Este proceso comienza lentamente -y luego acelera- para evitar que los propelentes superfríos dañen el sistema", comunicó la agencia espacial en la red social X.

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El llenado del cohete SLS (Space Launch System), considerado uno de los más potentes del mundo, constituye una fase crítica de la misión. En febrero, el proceso debió aplazarse dos veces por filtraciones y problemas con el suministro de helio.

La operación finalizará tras varias horas, cuando la etapa central del SLS contenga más de 2,6 millones de litros de oxígeno líquido superfrío e hidrógeno líquido.

Se trata de una delicada coreografía térmica: primero se enfrían las tuberías para evitar fracturas por cambios bruscos de temperatura, y luego se bombea el hidrógeno y oxígeno líquidos, al inicio lentamente y después con mayor rapidez.



¿Quiénes son los astronautas que viajarán en Artemis II?

Tanto el SLS como la cápsula Orión, que transportará a los astronautas de la Nasa Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), a la órbita lunar, ya se encuentran en la plataforma de lanzamiento.

Los cuatro tripulantes se despertaron poco después de las 9:25 (13:25 GMT), según informó la Nasa, y se convertirán en los primeros humanos en alcanzar la órbita de la Luna desde 1972, cuando el Apolo 17 abandonó el satélite natural.

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Además, la misión inaugurará una era de exploración más inclusiva, al incluir por primera vez en una misión lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y uno no estadounidense, en este caso canadiense.



¿Cuánto dura la misión Artemis II?

Artemis II tiene una duración prevista de 10 días, durante los que rodeará la Luna y permitirá a los astronautas contemplar la cara oculta del satélite.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, que prevé establecer una presencia humana en la Luna y emplear el satélite natural para llegar a Marte, con el objetivo de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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