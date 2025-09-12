Tiroteo en Argentina: adolescente disparó un arma dentro de en un colegio

Alrededor de las 9:30 de la mañana, la tranquilidad de un colegio ubicado al oeste de Buenos Aires, se vio interrumpida cuando una adolescente, alumna de segundo año, ingresó portando una pistola calibre 9 milímetros, presuntamente tomada de su padre, un oficial de Policía de la provincia vecina de San Luis.

La tensión escaló cuando la menor de edad se dirigió al patio y efectuó varios disparos al aire. Una docente incluso reportó, según medios locales, que el primer tiro fue al suelo cuando intentó persuadir a la joven de entregar el arma. Otras fuentes indicaron que se escucharon hasta tres impactos. También se reveló que la joven llevaba dos cuchillos en la maleta. Luego, la estudiante se atrincheró dentro de la escuela.

Durante el incidente, se escucharon gritos de alumnos y se registró pánico generalizado, con algunos niños en crisis, desmayándose o convulsionando. Una alumna describió cómo la policía les indicaba agacharse, pues la joven ”andaba por las puertas de todas las aulas apuntándonos“.



La situación de máxima alerta movilizó un extenso operativo policial y de bomberos, incluyendo al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) de Mendoza. Los estudiantes evacuados fueron llevados al Hospital de La Paz, donde la mayoría fue atendida por nerviosismo. El funcionario del Ministerio Público Fiscal provincial, Mariano Carabajal, calificó el operativo como “exitoso”.

Las negociaciones, supervisadas por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, y con la intervención de un grupo especial de la policía, se extendieron desde las 11:30 hasta las tres de la tarde. Finalmente, la adolescente entregó el arma y fue trasladada al Hospital Santa Rosa, donde un equipo de psiquiatras y psicólogos la esperaba para una evaluación de salud mental, ya que su estado físico era óptimo.

De acuerdo con La Nación, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, quien es familiar lejano de la joven, la describió como “retraída, vergonzosa, que no sale mucho” y “no conflictiva”, manifestando que el suceso tomó a la comunidad por sorpresa. Los padres de la menor se encuentran “destrozados y no comprenden lo que pasó”. Versiones de compañeros y testigos apuntan a un posible trasfondo de acoso escolar. Una docente del establecimiento, Fabiana Montón, mencionó a Canal 7 de Mendoza que la joven es “más bien tímida” y “nunca se quejó de sufrir bullying”.

Sin embargo, una compañera de la agresora relató que muchos niños les hacían bullying por “el tema del físico” y que había quejas sobre un grupo de “populares”. Esta compañera también afirmó que a la agresora le decían que tenía “un pequeño retraso mental y que se trababa en el tema del habla”. La misma compañera afirmó que la joven “iba decidida a matar a la profe Raquel, de matemáticas, y a un compañerito” a quien presuntamente le hacía bullying.

A pesar de que la menor no puede ser condenada legalmente debido a su edad, la Justicia de Menores podrá dictaminar medidas tutelares, de tratamiento y seguimiento tras recabar testimonios. Las autoridades han solicitado abstenerse de interferir en las cercanías de la escuela, priorizando la seguridad y el interés superior de la niña.

