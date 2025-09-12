En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo en Argentina: adolescente disparó un arma dentro de en un colegio

Tiroteo en Argentina: adolescente disparó un arma dentro de en un colegio

Una estudiante de 14 años sembró el pánico en una escuela de Mendoza al ingresar armada, efectuar disparos y atrincherarse en un salón, este suceso se prolongó por más de cinco horas antes de ser resuelto sin heridos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 12, 2025 05:35 p. m.
Durante el incidente, se escucharon gritos de estudiantes, con algunos niños en crisis, desmayándose o convulsionando.
AFP Archivo

