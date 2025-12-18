En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Grave accidente aéreo con varios fallecidos: impresionantes imágenes del avión en llamas

Grave accidente aéreo con varios fallecidos: impresionantes imágenes del avión en llamas

En un aeropuerto de Carolina del Norte, en Estados Unidos, se produjo un grave accidente que involucró una aeronave que quedó destruida y en la que fallecieron varias personas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 18 de dic, 2025
Grave accidente aéreo con varios fallecidos: impresionantes imágenes del avión en llamas
El avión se accidentó sobre las 10 am, hora local.
Redes sociales

