Grave accidente aéreo con varios fallecidos: impresionantes imágenes del avión en llamas

Un nuevo accidente aéreo se reportó en Estados Unidos. Un avión se estrelló este jueves 18 de diciembre en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell (Carolina del Norte), dejando varias víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil.

Famoso piloto de NASCAR sería el dueño de la aeronave

Un avión, al parecer del expiloto de NASCAR Greg Biffle, se estrelló cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell (Carolina del Norte), dejando varias víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil. La aeronave, un Cessna C550, se accidentó alrededor de las 10:15 hora local por causas que aún se investigan.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban a bordo ni si hubo sobrevivientes. Medios locales informaron que el avión es propiedad de Greg Biffle, expiloto de NASCAR conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, en 2024.



No se ha confirmado si Biffle se encontraba a bordo en el momento del accidente. Imágenes difundidas desde el aeropuerto muestran a la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones.

Noticia en desarrollo...

