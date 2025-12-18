En vivo
Noticias Caracol
MUNDO

Creador de Wikileaks, Julian Assange, demanda a Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado

El Nobel de la Paz es concedido por el comité noruego, en Oslo, pero Assange considera que la Fundación Nobel en Estocolmo debe asumir su responsabilidad financiera.

Por: AFP
Actualizado: 18 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Fundador de Wikileaks, Julian Assange, y María Corina Machado.
