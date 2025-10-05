En vivo
Noticias Caracol En Vivo
MUNDO  / Influencer ecuatoriano fue asesinado mientras se movilizaba en un carro en zona concurrida de Manta

Influencer ecuatoriano fue asesinado mientras se movilizaba en un carro en zona concurrida de Manta

El pasado viernes un famoso influencer ecuatoriano fue asesinado en plena vía pública de una concurrida zona de la ciudad de Manta, en el occidente de Ecuador.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de oct, 2025
Influencer ecuatoriano fue asesinado mientras se movilizaba en un carro en zona concurrida de Manta
Jhosue Morante fue asesinado de varios disparos a quema ropa.
Redes sociales

