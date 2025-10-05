Influencer ecuatoriano fue asesinado mientras se movilizaba en un carro en zona concurrida de Manta

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, ubicada al occidente de Ecuador, se dio el asesinato de un popular creador de contenido de ese país. Se trata de Jhosue Desiderio Morante Crespo, quien hacía contenido en varias redes sociales y que mostraba una vida de lujos y viajes por el mundo.

Morante Crespo fue asesinado en la tarde del pasado viernes 3 de octubre. Sobre las 5:30 de la tarde, el creador de contenido se encontraba en el sector de Barbasquillo, una de las zonas más concurrida de Manabí. De acuerdo con el medio Metro Ecuador, un sujeto se acercó al vehículo en el que viajaba el influencer, quien se encontraba en el puesto del copiloto.

El hombre, al parecer, le disparo a quema ropa al creador de contenido, terminando con su vida en ese momento. Mientras que la persona que iba manejando resultó con heridas y fue trasladado a un hospital cercano. El culpable del asesinato huyó, según reportan, en otro vehículo que lo esperaba en cercanías al lugar del crimen.



El cuerpo de Morante quedó en el vehículo hasta que los miembros de la Policía de la ciudad acordonaron la zona e hicieron el levantamiento. En la escena se encontraron 15 indicios balísticos de un arma calibre 9 milímetros, que podrían ser claves para dar con los responsables de este hecho.

Según el medio citado, la Fiscalía de Manta y la Policía Judicial trabajan en la recolección de evidencia y revisión de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los atacantes. Hasta el momento las autoridades de la ciudad ecuatoriana no han dado detalles del caso ni ha revelado la identidad del acompañante del influencer que quedó herido.



Videos muestran momento exacto de asesinato de colombiano en restaurante en Perú

En el poblado peruano de San Martín de Porres un ataque armado en un restaurante colombiano terminó con la muerte de una persona y dejó a otras tres heridas. El hecho, ocurrido el pasado viernes 15 de agosto, se dio en el establecimiento comercial conocido como El Rinconcito Colombiano, ubicado en la cuadra 21 de la avenida universitaria de la ciudad de Perú.



De acuerdo con versiones de medios locales, entre esos AP Noticias Perú, cuatro hombres que llegaron en dos motocicletas serían los responsables de la muerte de la única víctima mortal, identificada como un hombre de nacionalidad colombiana. Una de las personas heridas sería la hermana de la víctima, quien se ve llegando junto a él en un video que registró el momento exacto del ataque armado.

La mujer, que estaba más cerca del fallecido en el momento de los disparos, fue trasladada de urgencia al hospital Cayetano Heredia. Los peritos de criminalística, en compañía de la Policía Nacional de Perú y el Ministerio Público, recogieron los casquillos de bala y tomaron registro de las demás evidencias que quedaron en la escena del crimen.

