Videos muestran momento exacto de asesinato de colombiano en restaurante en Perú: esto se sabe

En el poblado peruano de San Martín de Porres un ataque armado en un restaurante colombiano terminó con la muerte de una persona y dejó a otras tres heridas. El hecho, ocurrido el pasado viernes 15 de agosto, se dio en el establecimiento comercial conocido como El Rinconcito Colombiano, ubicado en la cuadra 21 de la avenida universitaria de la ciudad de Perú.

De acuerdo con versiones de medios locales, entre esos AP Noticias Perú, cuatro hombres que llegaron en dos motocicletas serían los responsables de la muerte de la única víctima mortal, identificada como un hombre de nacionalidad colombiana. Una de las personas heridas sería la hermana de la víctima, quien se ve llegando junto a él en un video que registró el momento exacto del ataque armado.

La mujer, que estaba más cerca del fallecido en el momento de los disparos, fue trasladada de urgencia al hospital Cayetano Heredia. Los peritos de criminalística, en compañía de la Policía Nacional de Perú y el Ministerio Público, recogieron los casquillos de bala y tomaron registro de las demás evidencias que quedaron en la escena del crimen.



Según el medio citado, personas de la zona dijeron que el hecho podría ser debido a un "cobro de cupos", una modalidad de extorsión efectuada por organizaciones criminales en ese país. En los alrededores del restaurante se parquean motocicletas que presuntamente estarían bajo el control de personas que exigen estos pagos.



¿Qué se ve en los videos de cámaras de seguridad?

En uno de los registros audiovisuales se presencia el momento exacto en el que los hombres armados disparan contra el colombiano. Uno de ellos le apunta a la cabeza y dispara en repetidas ocasiones. Se nota cómo las demás personas que se encontraban en la mesa salen corriendo, mientras que otros caen heridos al suelo.

Se alcanza a notar que había otro hombre disparando desde afuera del restaurante colombiano. Asimismo, en otro video de cámara de seguridad compartido por el noticiero 24 Horas de la televisora Panamericana, se ve que otros sujetos esperan en motocicletas que sus cómplices efectúen el crimen para huir de la escena.

