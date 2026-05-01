Revelan el minuto a minuto del asesinato de Carolina Flores: “29 minutos para matar”

Con la captura de Erika María Guadalupe Herrera, la principal sospechosa del feminicidio de Carolina Flores, la justicia en México avanza en la investigación de un caso que le ha dado la vuelta al mundo por las redes sociales. Una reciente indagatoria llevada por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México reveló cómo ocurrió, minuto a minuto, el crimen que le quitó la vida a esta joven de 27 años dentro de su propia vivienda y en compañía de su bebé de ocho meses y su esposo, en el sector de Polanco.



La señora de 63 años, vinculada al caso, fue encontrada a miles de kilómetros de su país de origen, en Caracas, Venezuela. La noticia de la detención fue confirmada por la propia Fiscalía en una publicación. “La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María “N”, probable responsable del feminicidio de una mujer de 27 años, cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo”, señaló el ente judicial en sus redes judiciales.

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Carlos Jiménez, periodista judicial mexicano, ha seguido de cerca el caso y ha revelado detalles clave en la investigación. Fue precisamente quien reveló la prueba reina: una grabación de una cámara de vigilancia que muestra el momento cuando Flores y Herrera estaban hablando en el apartamento y registra el audio de los disparos salidos de un arma de fuego, junto a gritos de una mujer.



El minuto a minuto del feminicidio de Carolina Flores

Jiménez aseguró este 30 de abril que una reciente indagatoria de la Fiscalía dio más luces de cómo ocurrió el crimen, minuto a minuto. Y es que la mujer de 63 años llegó al inmueble en Polanco a las 10:55 a. m. del 15 de abril. De hecho, parte de la conversación que quedó en la grabación ya mencionada permite entrever que Erika María llegó por tierra en un viaje que le habría tomado horas. “Entonces veníamos en carro y por eso trajeron”, relató Érika. “Ah, ok, no manches que se vinieron en carro, ¿cuánto hicieron?”, respondió la exreina. La suegra respondió: “Desde el sábado”.



A las 11:24 a. m., Herrera habría disparado contra su yerna, la esposa de su hijo y madre de su nieto. A esa misma hora, el esposo de la exreina se da cuenta de lo que hizo su madre y la cuestiona.

Herrera habría disparado contra su yerna, la esposa de su hijo y madre de su nieto. A esa misma hora, el esposo de la exreina se da cuenta de lo que hizo su madre y la cuestiona. “Tú eres mío y ella te robó”, le dice Erika a su hijo a las 11:25 a. m., mientras él está dentro de la habitación donde yacía su pareja, al mismo tiempo que la mujer recorría el apartamento.

a su hijo mientras él está dentro de la habitación donde yacía su pareja, al mismo tiempo que la mujer recorría el apartamento. A las 11:45 a. m., Erika María Guadalupe Herrera emprende la huida “con todo y maletas” a un rumbo que hasta hace poco era desconocido.

“29 minutos para matar a Carolina y 19 para huir con todo y maletas”, resumió el periodista con base en la reconstrucción de los hechos. “Su hijo nunca la detuvo”.

La principal sospechosa fue detenida en un sector exclusivo de Caracas. El periodista Román Camacho señala que este no fue un destino premeditado, sino algo que fue escogido al azar y sobre el tiempo cuando llegó al aeropuerto y tomó el vuelo más próximo a despegar. Hizo escala en Panamá y finalmente llegó a Venezuela. La mujer ahora se encuentra tras las rejas en un país que no es el suyo, a la espera de ser extraditada a México para responder por el crimen del que se le acusa.



Paula Rozo

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