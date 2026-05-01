Esto dijo la suegra de la exreina Carolina Flores durante su captura en Venezuela: "¿Por qué?"

Erika María Guadalupe Herrera fue hallada en Caracas, Venezuela, casi 15 días después de que ocurriera el asesinato de su yerna, Carolina Flores, en Ciudad de México. La exreina de belleza perdió la vida después de recibir el impacto de un arma de fuego. La mujer fue arrestada en coordinación con las autoridades venezolanas, según dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. Medios del país mexicano indican que la mujer opuso resistencia y discutió en el momento de la detención.



La suegra de Carolina Flores fue señalada como la principal responsable de este crimen. “Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —a un día de presentada la denuncia— se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente”. Una de las pruebas reina fue precisamente un video que divulgó el periodista judicial Carlos Jiménez, que muestra el momento exacto del crimen, grabado por una cámara de vigilancia instalada en el interior del apartamento de Flores y su esposo.



Desde México se hizo la solicitud para emitir alerta roja de Interpol para extender la búsqueda de la mujer de 63 años, quien emprendió la fuga después del asesinato. Esta notificación permitió que las autoridades venezolanas efectuaran la captura ya estando al tanto del caso. Y es que Guadalupe Herrera fue encontrada en un lujoso apartamento de la urbanización El Cigarral que había rentado desde el día 16 de abril a través de la plataforma Airbnb, según detallaron medios locales. La señora salió de su país de origen sin mayor problema e incluso habría hecho escala en Panamá, pues en ese momento no había una denuncia y mucho menos la alerta internacional.

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Norberto Mazza, periodista de N+, afirmó que las autoridades en Venezuela estaban al tanto del paradero de Guadalupe gracias al aviso de la justicia mexicana. A pesar de eso, no se podía hacer mayor cosa sin la notificación roja de Interpol.



En su momento, uniformados de Venezuela llegaron hasta el apartamento donde estaba viviendo la mujer de 63 años, pero Mazza señala que la mujer opuso resistencia y hasta discutió. “Ella se negó a ser detenida, dijo: ‘¿Por qué?’, que estaba en otro país”, relató el periodista. A su vez, Érika María negó estar vinculada con el asesinato, que ocurrió este 15 de abril en una residencia de Polanco, sector exclusivo de Ciudad de México. La ahora capturada afirmó que no podía ser detenida en un país extranjero. “No tenían autoridad para detenerla por un delito que ella no había cometido”, citó Mazza.

Esta misma resistencia fue el elemento clave para que los uniformados tuvieran un argumento válido para arrestar a Guadalupe Herrera: desacato a la autoridad, que acarrea una detención de aproximadamente 48 horas; lapso en el que la alerta roja de Interpol fue formalizada a nivel global.



Así las cosas, ahora Erika María Guadalupe Herrera permanece detenida en Venezuela a la espera de que surta efecto la orden de extradición para que comparezca ante las autoridades de su país de origen.



Paula Rozo

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