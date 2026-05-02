Aerocivil pone en marcha plan de contingencia por cese de operaciones de Spirit Airlines

La Aeronáutica Civil puso en marcha un plan de contingencia para mitigar el impacto que deja en Colombia la salida abrupta de Spirit Airlines, luego de que la aerolínea suspendiera todas sus operaciones a nivel mundial. La decisión tomó por sorpresa a las autoridades locales, debido a que hasta días recientes la compañía había manifestado su intención de mantener la operación y la conectividad en el país.



Aeronáutica civil activa plan de contingencia ante cese de operaciones de Spirit Airlines

Según informó la autoridad aeronáutica, la suspensión tomó lugar en un contexto inesperado, debido a que en encuentros recientes con el regulador la aerolínea había reiterado su intención de continuar operando en el país. “La materialización del cese de operaciones se produce en un escenario distinto al reportado previamente por la compañía”, indicó la Aerocivil, al explicar las circunstancias en las que se conoció la decisión.

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La entidad estimó que alrededor de 10.000 pasajeros resultaron afectados por la cancelación de los vuelos y señaló que Spirit Airlines notificó a los usuarios vía correo electrónico sobre las opciones de reembolso disponibles. Para quienes presentan limitaciones de acceso digital, la aerolínea habilitó atención presencial en sus puntos de servicio.

Como parte de la respuesta institucional, la Aerocivil convocó a diferentes actores del sector para coordinar escenarios de atención a los usuarios, precisando que estas acciones se desarrollan sin perjuicio de las obligaciones que corresponden directamente a la aerolínea. En ese marco, la Superintendencia de Transporte asumirá el seguimiento a la protección de los derechos de los pasajeros afectados.



Adicionalmente, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) adelantará comunicaciones con otros operadores para evaluar eventuales apoyos, mientras que aerolíneas como Avianca activaron esquemas de protección voluntaria para la reubicación de pasajeros con tiquetes vigentes, sujetos a disponibilidad. LATAM, por su parte, manifestó su intención de apoyar con capacidad transportadora y se encuentra definiendo su oferta.



La Aerocivil anunció además el reforzamiento de la presencia institucional en los aeropuertos donde operaba Spirit Airlines, a través del Grupo de Intermediación de Aeropuertos, con el fin de orientar a los pasajeros sobre los canales disponibles. La entidad aseguró que mantendrá funciones de seguimiento y articulación institucional “en el marco de sus competencias legales”, mientras se gestiona la atención a los usuarios impactados.



Avianca ofrece vuelos sin costo de tarifa aérea a pasajeros afectados

La aerolínea dispuso la reubicación sin costo de tarifa aérea, sujeta a disponibilidad, para quienes contaban con tiquetes vigentes en rutas donde existan opciones operativas. Según lo informado por la Aeronáutica Civil, esta medida aplicará para pasajeros con tiquetes emitidos entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, como parte de las acciones coordinadas a nivel sectorial para atender la contingencia.

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La iniciativa se enmarca en los esquemas de apoyo evaluados con los operadores aéreos, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden directamente a Spirit Airlines frente a sus usuarios. "Los pasajeros deberán asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones y tarifa administrativa, así como cualquier otro cobro obligatorio, según lo dispuesto por las autoridades", enfatizó Avianca.

Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines, Avianca pone a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios. En ese sentido,… pic.twitter.com/cF0LRNA3t4 — avianca (@avianca) May 2, 2026

Comunicado de Latam ante cierre de Spirit

"Desde LATAM Airlines Colombia informamos que, tras el anuncio realizado por Spirit Airlines sobre el cese de sus operaciones, nos encontramos trabajando en conjunto para brindar alternativas a los pasajeros afectados. Aquellos clientes con vuelos afectados y que estén retornando con Spirit hacia Estados Unidos entre el 2 y 16 de mayo de 2026 podrán acceder a opciones de reubicación en vuelos operados por LATAM hacia Miami u Orlando, pagando únicamente las tasas, impuestos y servicios correspondientes no contratados previamente con Spirit", informó la aerolínea.

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"Estas protecciones se brindará solamente desde el Aeropuerto el Dorado de Bogotá y los pasajeros se deberán contactar con el personal de LATAM directamente en la terminal", concluyó.

ÁNGELA URREA PARRA

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