Así fue reunión entre María Corina Machado y Donald Trump: esto dijo la líder opositora venezolana

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concluyó este jueves tras más de dos horas de encuentro. Trump y Machado compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y posteriormente la dirigente opositora se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con senadores.

El presidente estadounidense "estaba impaciente" por conocer a Machado y esperaba mantener "una buena conversación productiva", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras la reunión aún estaba en curso. Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

A la salida de la Casa Blanca, Machado declaró brevemente a la prensa que la reunión fue "muy bien", pero no reveló si entregó la medalla del Nobel a Trump, como se ha especulado. Por su parte, el Nobel Peace Center subrayó el jueves en X que los laureados podían disponer como quisieran de la medalla dorada asociada a la distinción. Pero agregó: "Una medalla puede cambiar de manos, pero no el título de laureado del Premio Nobel de la Paz", asociado para siempre a determinadas personas u organizaciones, sin posibilidad de compartirlo o transferirlo.



La líder opositora saludó a algunos venezolanos que estaban concentrados frente a la residencia presidencial antes de abordar un vehículo de camino al Congreso. Machado tiene previsto dar una rueda de prensa a las 16.00 hora local (21.00 GMT) en las escaleras del Capitolio tras el encuentro con senadores republicanos y demócratas.



El encuentro es el primero entre Trump y la opositora y se produce menos de dos semanas después de que EE. UU. detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación sorpresa en Venezuela, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no "tiene los apoyos" necesarios dentro del país. En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington.



Estados Unidos y el petróleo de Venezuela

Estados Unidos está rápidamente tejiendo una relación particular con Caracas, un régimen al que de forma oficial sigue considerando "narcoterrorista". En ese sentido, una portavoz de la Casa Blanca indicó que Trump "protege" el continente americano "contra los narcoterroristas, los traficantes de drogas y los adversarios extranjeros que buscan sacar provecho".

No obstante, lo anterior no impide los negocios. Este jueves un responsable bajo anonimato confirmó una primera venta de crudo venezolano decomisado, por un valor de 500 millones de dólares. Ese dinero pasará a cuentas controladas directamente por el Departamento del Tesoro.

Además, con la sustituta de Maduro, Delcy Rodríguez, Trump mantuvo el miércoles una "larga" conversación telefónica, sobre petróleo, minerales, comercio o seguridad, reveló el presidente. Rodríguez es una líder "formidable", aseguró el mandatario. La presidenta interina venezolana por su parte explicó que la conversación fue "productiva y cortés", en "un marco de respeto mutuo".

