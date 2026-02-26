En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ENCUESTA INVAMER
ANA GUETÍO
VOLCÁN EN ANTIOQUIA
BANCOLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela: presidenta (e) Delcy Rodríguez llamó "socio y amigo" a Trump y pidió cese de sanciones

Venezuela: presidenta (e) Delcy Rodríguez llamó "socio y amigo" a Trump y pidió cese de sanciones

"Que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela", dijo Delcy Rodríguez en un discurso transmitido por la televisora estatal.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 26 de feb, 2026
Comparta en:
Delcy Rodríguez prometió al gobierno Trump su cooperación cuando cayera Maduro, según The Guardian
AFP

La presidenta interina de Venezuela calificó al mandatario estadounidense, Donald Trump, como "amigo" y le pidió el "cese del bloqueo y las sanciones" en el marco de la nueva relación con Washington, que depuso a Nicolás Maduro en una operación militar el 3 de enero. "Que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela", dijo Delcy Rodríguez en un discurso transmitido por la televisora estatal. "Presidente Trump, como amigos, como socios, estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo.

Últimas Noticias

  1. Hillary Clinton y Epstein.
    Hillary Clinton y Epstein.
    AFP
    MUNDO

    Hillary Clinton dice estar segura de que su esposo, Bill Clinton, no sabía de crímenes de Epstein

  2. Nicolás Maduro.
    Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos.
    AFP
    MUNDO

    Nicolás Maduro pide desestimar su caso en Estados Unidos tras negarle licencia para pagar su defensa

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Donald Trump

Venezuela

Delcy Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad