Venezuela: presidenta (e) Delcy Rodríguez llamó "socio y amigo" a Trump y pidió cese de sanciones

La presidenta interina de Venezuela calificó al mandatario estadounidense, Donald Trump, como "amigo" y le pidió el "cese del bloqueo y las sanciones" en el marco de la nueva relación con Washington, que depuso a Nicolás Maduro en una operación militar el 3 de enero. "Que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela", dijo Delcy Rodríguez en un discurso transmitido por la televisora estatal. "Presidente Trump, como amigos, como socios, estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos".

Noticia en desarrollo.