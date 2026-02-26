Fue al médico por un dolor de garganta y pasó 10 días en coma

Una mujer de 30 años pasó 10 días en coma, luego de ir al médico por lo que ella pensaba que era un simple dolor de garganta. Se trata de Jennifer Gavin, quien jamás imaginó que este síntoma se podría transformar en algo que la dejara al borde de la muerte.

"Llevaba una vida muy normal y promedio de una mujer de 30 años en Londres, pasando mi semana trabajando a tiempo completo como gestora de cambios y los fines de semana socializando con amigos, viajando por Europa y viviendo un estilo de vida activo", expresó Gavin al diario The Mirror al compartir su historia de vida.



¿Qué fue lo que le ocurrió?

Además de su trabajo, Jennifer era una jugadora profesional de baloncesto y entrenaba a niños. En septiembre de 2024, la mujer empezó a notar un que tenía dolor de garganta, pero no le prestó mucha atención. "Mis compañeros de trabajo y amigos tuvieron dolor de garganta y resfriados casi al mismo tiempo que yo empecé a sentirme mal".

La mujer trató los síntomas como un simple resfriado, especialmente porque muy pronto tenía planeado un viaje muy importante por su cumpleaños. Jennifer iría a Oporto, Portugal, para celebrar junto a sus amigos, pero en el viaje empezó a sentirse peor.



"Solo al llegar al aeropuerto empecé a sentirme dolorida y muy cansada. Para cuando aterricé en Oporto, me dolía todo el cuerpo y pensé que tenía gripe". Pero con el paso del tiempo a su dolor de garganta se le sumaban temblores y sudoración excesiva. Jennifer recordó que en el pasado su mamá había tenido una sepsis y alarmada decidió buscar los síntomas en internet.



Aunque mostraba la mayoría de síntomas de una sepsis, como todavía podía orinar con normalidad, pensó que no se trataba de eso y siguió con su viaje. Sin embargo, cuando regresó a Londres decidió consultar con su médico de cabecera, pues el malestar persistía. "El médico de cabecera sospechó que tenía gripe y me mandaron a casa a guardar reposo en cama".

Días más tarde, Jennifer seguía enferma y llevaba varios días con fiebre, por lo que decidió llamar al servicio de emergencias. Al escuchar sus síntomas, el operador le dijo que se fuera inmediatamente a urgencias. "Cuando llegué a urgencias y me ingresaron en reanimación, el médico me miró y me dijo que tuve mucha suerte de haber entrado, ya que probablemente no habría sobrevivido a la noche".

En un principio, los médicos no lograban determinar qué le ocurría a la mujer de 30 años. Hablaron de problemas en la vesícula biliar, enfermedad de Crohn y hasta hepatitis; sin embargo, todas esas dudas se debían a que la sepsis había avanzado tanto en su cuerpo que estaba afectando diferentes órganos, causando confusión en el equipo médico que la atendió.

La mujer fue diagnosticada finalmente con una neumonía grave, pero a ldía siguiente le diagnosticaron séptica. Ante la gravedad, el tratamiento consistió en 10 días en la unidad de cuidados intensivos, seis días en coma ventilado y una cantidad asombrosa de antibióticos intravenosos porque se desconocía la causa de la infección. También tuvieron que realizarle un drenaje torácico y estar nueve días más hospitalizada.

A través de unos hemocultivos los médicos establecieron que la bacteria en su sangre era Fusobacterium necrophorum, una infección que suele causar fuertes dolores de garganta. Jennifer aseguró que despertar del coma fue una experiencia "traumática", pero estaba feliz de seguir con vida.

Ahora la mujer no ignora los síntomas. De hecho, en 2025 volvió a tener una sepsis, pero esta vez todo ocurrió de manera diferente porque se alertó y consultó a un médico al identificar los primeros síntomas. En esta segunda ocasión solo pasó una noche en el hospital y le recetaron antibióticos orales. "Ojalá la gente supiera lo rápido que pueden cambiar las cosas y que cuanto antes se reciba ayuda para los síntomas, mayor será la probabilidad de recuperación", concluyó.

